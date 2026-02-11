 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Selon Bloomberg News, la Fed américaine va abandonner certaines demandes antérieures adressées aux banques pour qu'elles corrigent leurs faiblesses
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 19:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Réserve fédérale américaine a indiqué aux prêteurs qu'elle envisageait d'abandonner certains des avertissements confidentiels qu'elle leur envoyait auparavant pour améliorer leurs opérations, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Les représentants de la Réserve fédérale n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Banques centrales
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank