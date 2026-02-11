Selon Bloomberg News, la Fed américaine va abandonner certaines demandes antérieures adressées aux banques pour qu'elles corrigent leurs faiblesses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Réserve fédérale américaine a indiqué aux prêteurs qu'elle envisageait d'abandonner certains des avertissements confidentiels qu'elle leur envoyait auparavant pour améliorer leurs opérations, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
Les représentants de la Réserve fédérale n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.
