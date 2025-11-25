Selon Bloomberg News, Kevin Hassett est le favori de Donald Trump pour le poste de président de la Fed

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, est devenu le favori pour la présidence de la Réserve fédérale américaine, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.