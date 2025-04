Sekoia (cybersécurité) lève 26 millions d'euros

La société française de cybersécurité Sekoia.io a levé 26 millions d'euros auprès du fonds Revaia, accompagné d'UNEXO (filiale du Crédit Agricole) et de ses investisseurs historiques, afin de renforcer ses capacités en intelligence artificielle (IA) et d'accélérer son déploiement à l'étranger, a-t-elle annoncé mardi dans un communiqué.

( AFP / GREG BAKER )

Cette levée de fonds "va permettre d'investir dans le développement technologique de notre plateforme – notamment en matière d'IA agentique" et a pour objectif d'amplifier "l'expansion internationale de nos activités au-delà de l'Europe", en recrutant notamment "des centaines de partenaires de service", a déclaré Freddy Milesi, fondateur et directeur général de Sekoia.io.

Elle fait suite à l'une des plus importantes levées de fonds du secteur en 2023, avec 35 millions d'euros auprès notamment de la Banque des territoires (Caisse des Dépôts) et d'un fonds du groupe portugais Sonae, et porte ainsi à 60 millions d'euros le montant total des fonds levés depuis 2022.

Sekoia, spécialiste de l'anticipation et la détection des menaces cyber avec sa plateforme Sekoia.io, avait déjà levé 10 millions d'euros auprès des fonds Omnes et Alliance Entreprendre en 2020.

Sekoia.io compte aujourd'hui une centaine d'employés et a dépassé en 2024 les 10 millions de chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR), c'est-à-dire lié aux abonnements, et espère se rapprocher des 50 millions dans les années à venir.

Elle équipe des sociétés du CAC40, des administrations européennes et françaises mais aussi des acteurs majeurs des services de sécurité, selon le communiqué.

La société vise la protection de plus de 3,5 millions de salariés à travers l'Europe d'ici 24 mois.