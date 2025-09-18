Séisme de magnitude 7,8 dans la péninsule russe du Kamtchatka

Un séisme de magnitude 7,8 a été enregistré vendredi dans la péninsule du Kamtchatka, dans l'Extrême-Orient russe, rapporte l'Institut américain de veille sismique (USGS).

Le séisme a frappé la région de Petropavlovsk-Kamchatsky, à une profondeur de 10 km environ, a-t-il précisé.

Le centre d'alerte au tsunami du Pacifique à Hawaï a diffusé une alerte au tsunami à la suite de la secousse.

(Rajveer Singh Pardesi à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)