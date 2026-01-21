Sécurité de l'arctique, menaces de Donald Trump : la France demande "un exercice de l'Otan" au Groenland et veut y contribuer

Plusieurs pays européens ont déjà envoyé du personnel militaire sur ce territoire pour une mission de reconnaissance en vue d'un exercice danois, mais en dehors du cadre de l'Otan et donc sans l'implication des États-Unis.

Vue de Nuuk, au Groeland. ( AFP / JONATHAN NACKSTRAND )

La France a demandé à ce que l'Otan organise un "exercice" au Groenland et s'est dite "prête à y contribuer", a indiqué mercredi 21 janvier l'Élysée, alors que le président américain Donald Trump répète qu'il veut s'emparer de ce territoire autonome danois .

Ses menaces concernant le Groenland ont jeté un froid dans les relations déjà complexes entre le président américain, qui doit s'exprimer mercredi au Forum de Davos, et les puissances européennes.

"La France demande un exercice de l'OTAN au Groenland et est prête à y contribuer" , a fait savoir la présidence française.

Plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, ont déjà envoyé du personnel militaire sur ce territoire pour une mission de reconnaissance en vue d'un exercice danois organisé avec des alliés de l'Otan, mais en dehors du cadre de l'alliance atlantique et donc sans l'implication des États-Unis.

Sécurité arctique

Cela avait provoqué la colère de Donald Trump, qui avait menacé ses alliés participant à ces manœuvres d'imposer de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 25%.

Le dirigeant martèle que le Groenland, par ailleurs riche en minéraux, est vital pour la sécurité des Etats-Unis et de l'Otan face à la Russie et à la Chine. Un exercice de l'Otan à proprement parler permettrait d'impliquer Washington et d'afficher le fait que la sécurité en Arctique est prise au sérieux par les Européens, juge-t-on à Paris.

Donald Trump, à qui des journalistes demandaient mardi jusqu'où il serait prêt à aller pour acquérir le Groenland, a répondu : "Vous le découvrirez".

"Je pense qu'il va se passer quelque chose qui sera très positif pour tout le monde" , a-t-il assuré.