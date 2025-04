Sectes : le nouveau rapport qui cible les charlatans de la santé

Deux ans que cette analyse de la situation des sectes en France était attendue. Place de Beauvau, au ministère de l'Intérieur, ce mardi 8 avril, il y avait foule pour assister à la remise du dernier rapport de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). L'occasion de faire un constat alarmant sur les problèmes observés dans le domaine de la santé, en tête des signalements enregistrés par la Mission.

Pendant ce temps, dans une clinique nantaise, des médecins testent un drôle d'appareil promettant une action sur les maladies d'Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques, l'autisme mais aussi sur les phobies scolaires, la concentration, un rééquilibrage énergétique du système neuroendocrinien voire l'hypersensibilité et l'hyperémotivité, sans oublier les problèmes de sommeil et la confiance en soi… Une véritable panacée. C'est justement contre ces pratiques, dites de soins non conventionnelles (PSNC) que la Miviludes tente d'agir. Elles ciblent tout particulièrement des populations vulnérables, qui souvent souffrent de pathologies graves, voire incurables, à la recherche de solutions alternatives ou complémentaires à la médecine.

Cette machine nantaise, comme la plupart des approches proposées par ces charlatans de la santé, n'ont aucun fondement scientifique et n'ont jamais fait la preuve de