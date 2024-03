Secrets de psychiatres : le retour des morts-vivants

Dans cette série inédite, les psychiatres Hugo Bottemanne et Lucie Joly* nous font découvrir ces troubles hors du commun qui frappent, souvent dans le secret, aussi bien l'anonyme que le proche, le parent, l'ami… À travers un récit passionnant et sensible, les deux médecins décryptent les cheminements obscurs et souvent inquiétants de la maladie mentale.

La fille de Sybille, une sexagénaire vivant sa retraite dans la douceur du bocage normand, est alertée par le médecin traitant, qui a constaté un changement de comportement chez sa patiente. La trouvant habituellement enjouée et dynamique, il la découvre de plus en plus taciturne, repliée sur elle-même. Ces dernières semaines, elle sort peu de son domicile, s'enfermant dans le silence et l'obscurité. Elle a perdu l'appétit, et son corps est marqué par une maigreur inhabituelle.

Lorsqu'elle se rend chez sa mère, la fille la trouve au fond de son lit, dissimulée sous la tiédeur des draps, les lourds rideaux couvrant la chaleur du soleil d'été. Elle lui sourit péniblement, et répond avec lenteur à ses questions, comme si sa langue était engluée dans du plomb. Elle semble ne pas s'être alimentée depuis plusieurs jours, et maintient une étrange immobilité en parlant. Alors que sa fille essaye de tirer la couette épaisse qui la recouvre, elle pousse un cri strident, puis murmure péniblement qu'elle ne peut plus manger car ses intestins ont pourri, puis se sont