Secrets de psychiatres : ces patients qui mangent du papier

Dans cette série inédite, les psychiatres Hugo Bottemanne (1) et Lucie Joly (2) nous font découvrir ces troubles hors du commun qui frappent, souvent dans le secret, aussi bien l'anonyme que le proche, le parent, l'ami… À travers un récit passionnant et sensible, les deux médecins décryptent les cheminements obscurs et souvent inquiétants de la maladie mentale.

Béatrice, jeune étudiante en droit vivant en colocation à Bordeaux, est hospitalisée dans un service de médecine interne après plusieurs malaises qui révèlent une mystérieuse anémie (manque de globules rouges ou diminution du taux d'hémoglobine). Interrogée par les médecins, elle leur révèle une étrange pratique : chaque dimanche, elle dérobe à la messe de sa paroisse l'un des missels de célébration, qu'elle apporte à son appartement. Débute alors un rituel délicieux où elle s'enivre de l'odeur doucereuse de l'encre et du vieux papier, comme s'il s'agissait d'une gourmandise à déguster. Elle déchire délicatement une à une les pages du livre et les dévore comme des petites confiseries mielleuses, jusqu'à ressentir une savoureuse ataraxie digestive. Elle passe ensuite une grande partie de la semaine à rêvasser de son futur repas dominical, tiraillée par cette envie irrépressible de nourriture sacrée, précisant que son choix se porte toujours sur des livres qui lui semblent « appétissants ».*

En réalité, Béatrice souffre du pica, un