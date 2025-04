Seconde main : Vinted voit ses bénéfices bondir en 2024 et se diversifie

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La plateforme de vente d'articles de seconde main Vinted, qui a plus que quadruplé son bénéfice net en 2024 à 77 millions d'euros, a lancé un service de paiement et un fonds d'investissement spécialisé dans l'économie circulaire, selon un communiqué mardi.

Le site lituanien, qui emploie plus de 2.200 personnes, la plupart à son siège de Vilnius, a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires de 813 millions d'euros, en hausse de 36% sur un an.

Le site créé en 2008 avait dégagé un bénéfice pour la première fois de son histoire en 2023, d'environ 18 millions d'euros.

L'an dernier, Vinted a ouvert ses services en Croatie, en Grèce et en Irlande, et a lancé une nouvelle catégorie dédiée à l'électronique.

En 2025, la plateforme présente dans une vingtaine de pays compte poursuivre son expansion géographique et proposer de nouvelles catégories de produits à la vente.

Outre sa plateforme de vente, Vinted mise sur le déploiement de son système de livraison maison, Vinted Go, des consignes et points relais qui lui permettent d'économiser sur les frais de livraison et de les facturer moins cher à ses clients.

Après un déploiement en France et en Belgique, Vinted Go vise cette année l'Espagne et le Portugal.

Parallèlement, Vinted a investi ces derniers mois dans un système de paiement, Vinted Pay, lancé en Lituanie, dans le même esprit que Vinted Go: "le but de Vinted Pay est de faciliter les transactions sur Vinted, tout en faisant baisser les coûts et en renforçant l'écosystème Vinted", précise le groupe.

Autre nouveauté, Vinted a créé sa propre branche d'investissement, Vinted Ventures, qui a vocation à investir dans la prochaine génération de start-up de l'économie circulaire.

"Chez Vinted, notre objectif est de construire un écosysteme de sociétés qui peut changer la façon de consommer (...) Nous voyons notre position actuelle comme une base solide pour construire le futur et nous continuerons à apprendre et nous améliorer. Nous sommes au début du voyage et nous visons haut", estime le directeur général de Vinted, Thomas Plantenga, cité dans le communiqué.

"Ces résultats reflètent non seulement la large adoption de Vinted en Europe, mais aussi notre contribution substantielle à l'économie de la seconde main", commente de son côté le directeur financier Maurizio D'Arrigo, soulignant que le groupe est désormais valorisé 5 milliards d'euros, après une levée de fonds en octobre.