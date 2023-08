Sécheresse : le décret facilitant la réutilisation des eaux usées sera publié "avant le 31 août", selon Christophe Béchu

Christophe Béchu à Paris, le 23 août 2023. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Grâce à ce décret sur la réutilisation des eaux usées, "on simplifie la totalité des procédures", a affirmé le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, sur RTL ce jeudi 24 août.

Dans le monde, la sécheresse des sols est moins forte cette année, après une année 2022 extrêmement aride. Mais les données récentes demeurent exceptionnelles. La proportion de terres touchées par la sécheresse n'est tombée que très rarement sous la barre des 30% depuis le printemps 2021. Entre 2012, début des mesures de l'EDO, et 2018, il était très rare qu'elle atteigne ce seuil.

En France, pour lutter contre cette sécheresse, le décret facilitant la réutilisation des eaux usées sera publié "avant le 31 août", a promis le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu, sur RTL ce jeudi 24 août. "Pour être tout à fait transparent, il est dans le circuit de signatures, l'ensemble des consultations a eu lieu, tous les avis juridiques ont été donnés", a-t-il détaillé.

Puis de livrer quelques précisions concernant ce décret : "On simplifie la totalité des procédures. La réutilisation des eaux usées sera autorisée pour tous les cas, sauf ceux qui touchent à l'agroalimentaire - il faut quelques jours, quelques semaines de plus, pour les cas où c'est susceptible ensuite pour ces eaux usées d'entrer en contact avec les humains. Pour tout ce qui est espaces verts, nettoyages de voierie, usages industriels, etc., ce sont 200 projets concrets de réutilisation d'eaux usées qui vont être rendus possibles avec cette signature de décret", s'est réjoui le ministre.

Grâce à ce texte, "on lève toutes les difficultés pour faire comme nos amis italiens et espagnols", a ajouté Christophe Béchu.

Début août, les pays d'Europe centrale, qui étaient très affectés au début de l'été, sortaient progressivement de leur épisode de sécheresse, avec 26% de terres concernées en Allemagne (contre 96% au pic) et 67% en Pologne (contre 95%). Même tendance en France, où 21% des terres étaient touchées début août, contre 64% début juin. Au début du mois, les pays les plus touchés étaient la Lituanie (84%), l'Arménie et l'Islande (82%), et l'Estonie (76%).