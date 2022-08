Sécheresse : des régions méditerranéennes restent menacées jusqu'en novembre, selon la Commission européenne

( AFP / JOEL SAGET )

Pour les régions de l'ouest de la Méditerranée "des conditions plus chaudes et plus sèches que la moyenne pourraient se produire jusqu'en novembre", et des régions de l'Espagne et du Portugal devraient continuer de connaître des niveaux de sécheresse "d'avertissement", prévient le JRC, le service de recherches scientifiques de la Commission europénne.

Encore quelques semaines à risque. Des régions méditerranéennes restent menacées de sécheresse anormale jusqu'en novembre , selon la Commission européenne. Des conditions météo "proches de la normale" sont pourtant attendues dans la majeure partie de l'UE, après un été qui a plombé les rendements agricoles.

Près de la moitié du territoire de l'UE (47%) restait, dans les dix premiers jours d'août, exposée à des niveaux de sécheresse dits "d'avertissement", c'est-à-dire enregistrant un déficit important d'humidité au sol, a indiqué lundi 22 août le JRC, le service de recherches scientifiques de la Commission - soit à peu près le même niveau qu'un mois auparavant. Et 17% sont placés en état d'alerte, avec une végétation et des cultures gravement affaiblies par le manque d'eau, contre 11% début juillet.

Désormais, "après une longue séquence inhabituellement sèche, des conditions proches de la normale sont prévues d'août à octobre dans une majeure partie de l'Europe", soulignent les experts du JRC dans un rapport. "Cela peut ne pas être suffisant pour récupérer complètement du déficit (de précipitations) cumulé en plus de six mois, mais cela atténuera les conditions critiques de nombreuses régions", estiment-ils.

Déjà, les précipitations de la mi-août "peuvent avoir atténué les conditions de sécheresse", même si "dans certaines régions, des orages ont causé des dommages et peuvent avoir limité les effets bénéfiques".

Le sud de la France parmi les régions les plus touchées par le déficit de précipitation

Pour autant, pour les régions de l'ouest de la Méditerranée "des conditions plus chaudes et plus sèches que la moyenne pourraient se produire jusqu'en novembre", et des régions de l'Espagne et du Portugal devraient continuer de connaître des niveaux de sécheresse "d'avertissement", prévient le JRC.

Le rapport estime que les conditions de circulation atmosphérique "généralement associées aux vagues de chaleur et à la sécheresse pendant les mois d'été en Europe" ont augmenté ces trois derniers mois à un niveau inédit depuis 1950 sur une grande partie du continent.

Parmi les régions les plus touchées par le déficit de précipitation, le rapport distingue le centre et le sud du Portugal, toute l'Espagne, le sud de la France, le centre de l'Italie, le sud de l'Allemagne, ainsi qu'une vaste zone couvrant Slovaquie, Hongrie, Roumanie et Moldavie.

Associées par les scientifiques au réchauffement climatique, ces conditions météorologiques exceptionnellement chaudes et sèches "ont réduit considérablement les perspectives de rendement pour les cultures d'été", observent les experts.

Selon le rapport, le maïs (rendement en chute de 8,6 % au niveau de l'UE), le tournesol (-5,5 %) et le soja (-9,6 %) sont les plus touchés. Le rendement final pour la récolte de maïs est actuellement attendu 16% en-deçà de la moyenne des cinq dernières années.