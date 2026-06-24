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Sébastopol privée d'électricité après des frappes-gouverneur
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 04:48

Le gouverneur de Sébastopol nommé par la Russie, Mikhaïl Razvojaïev, a déclaré qu'une attaque ukrainienne contre des installations énergétiques avait provoqué des coupures de courant dans la ville.

Les systèmes de défense ont abattu neuf drones au-dessus de la ville, la plus grande de la péninsule de Crimée, avait-il dit plus tôt mercredi.

Par ailleurs, des bombardements russes contre la ville de Balakliia, dans l'est de l'Ukraine, ont fait un mort mercredi, ont fait savoir les autorités locales.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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