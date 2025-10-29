Scott Bessent invite le gouvernement japonais à donner à la Banque du Japon la possibilité de relever ses taux d'intérêt

Le Japon doit trouver un équilibre entre la croissance et les préoccupations inflationnistes, selon Scott Bessent

Une remarque vient compliquer la tâche de la colombe monétaire Takaichi

La BOJ se réunit pour définir sa politique, les marchés voient les taux maintenus

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a exhorté mercredi le gouvernement japonais à donner à la banque centrale la possibilité de relever les taux d'intérêt, renforçant ainsi sa mise en garde à Tokyo contre le maintien d'un yen trop faible en raison de la persistance de coûts d'emprunt peu élevés.

Le dollar a baissé de 0,3% à 151,59 yens JPY= après ces commentaires, qui ont ravivé les attentes du marché d'une hausse des taux d'intérêt à court terme de la part de la Banque du Japon.

"Je suis encouragé par sa compréhension profonde de la façon dont Abenomics est passé d'une politique purement reflationniste à un programme qui doit équilibrer la croissance et les préoccupations inflationnistes pour les citoyens du Japon", a déclaré Bessent dans un billet X à propos de sa rencontre avec la ministre japonaise des Finances Satsuki Katayama lundi.

"La volonté du gouvernement d'accorder une marge de manœuvre à la Banque du Japon sera essentielle pour ancrer les attentes en matière d'inflation et éviter une volatilité excessive des taux de change", a-t-il ajouté.

Ces commentaires interviennent avant la réunion de politique générale de deux jours de la BOJ qui se terminera jeudi , au cours de laquelle les marchés s'attendent généralement à ce que la banque centrale ne relève pas ses taux d'intérêt.

Ils font également suite à une déclaration de Bessent mardi, dans laquelle il a appelé à une "politique monétaire saine" au Japon pour ancrer les attentes en matière d'inflation lors de sa réunion avec Katayama.

"Bessent a peut-être estimé que sans sa pression, la BOJ pourrait continuer à retarder les hausses de taux", a déclaré Mari Iwashita, stratège exécutive en matière de taux chez Nomura Securities.

"Mais le simple fait d'augmenter les taux une fois de plus ne fera pas beaucoup bouger le yen. Je pense que Bessent demande une communication plus claire sur l'ampleur de la hausse des coûts d'emprunt par la BOJ", a-t-elle ajouté.

Les commentaires de Scott Bessent compliquent encore la tâche de l'administration de la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi, qui est connue pour être une partisane d'une politique budgétaire et monétaire expansionniste.

Le principal porte-parole du gouvernement japonais, Minoru Kihara, a refusé de commenter le billet X de Scott Bessent. "Les moyens spécifiques de la politique monétaire relèvent de la compétence de la BOJ", a-t-il déclaré lors d'un point de presse mercredi.

LES CONDITIONS SONT DIFFÉRENTES AUJOURD'HUI DE CELLES DE L'ÉPOQUE DES "ABENOMICS".

Sanae Takaichi était proche de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, qui a déployé ses politiques de relance budgétaire et monétaire "Abenomics" il y a 12 ans pour sortir le Japon de la déflation et lutter contre la flambée du yen qui nuisait à l'économie dépendante des exportations.

Le Japon est aujourd'hui confronté à des défis différents. L'inflation ayant dépassé son objectif, la Banque du Japon a abandonné les vestiges des "Abenomics" l'année dernière et a relevé ses taux à deux reprises jusqu'en janvier. La faiblesse du yen est devenue un casse-tête politique en augmentant les coûts d'importation et l'inflation.

"Scott Bessent a raison de souligner que les conditions économiques et de prix au Japon ont changé de manière spectaculaire depuis le déploiement des Abenomics", a déclaré Shotaro Mori, économiste principal à la SBI Shinsei Bank.

"La BOJ l'a bien compris, ce qui signifie que nous devrions nous préparer à la possibilité d'une hausse des taux en décembre ou en janvier de l'année prochaine."

En supervisant les négociations sur le commerce et les taux de change entre Washington et Tokyo, Scott Bessent a signalé à plusieurs reprises sa préférence pour une politique monétaire japonaise plus stricte.

Certains analystes considèrent que Washington poursuit une politique de faiblesse du dollar qui stimulerait les exportations américaines, faisant ainsi pression sur le Japon pour qu'il laisse le yen s'apprécier par rapport au dollar.