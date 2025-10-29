Scott Bessent exhorte le gouvernement japonais à donner à la Banque du Japon une marge de manœuvre pour relever les taux d'intérêt

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a exhorté mercredi le gouvernement japonais à donner à la banque centrale une marge de manœuvre pour relever les taux d'intérêt, intensifiant sa mise en garde à Tokyo contre le maintien d'un yen trop faible en raison de la faiblesse prolongée des coûts d'emprunt.

Le dollar a baissé de 0,3% à 151,59 yens JPY= après ces commentaires, qui ont ravivé les attentes du marché d'une hausse des taux d'intérêt à court terme de la part de la Banque du Japon.

"Je suis encouragé par sa compréhension profonde de la façon dont Abenomics est passé d'une politique purement reflationniste à un programme qui doit équilibrer la croissance et les préoccupations inflationnistes pour les citoyens du Japon", a écrit Scott Bessent à propos de sa rencontre avec la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, lundi.

"La volonté du gouvernement d'accorder une marge de manœuvre à la Banque du Japon sera essentielle pour ancrer les attentes en matière d'inflation et éviter une volatilité excessive des taux de change", a-t-il ajouté.

Ces commentaires interviennent avant la réunion de politique générale de deux jours de la BOJ qui se terminera jeudi , au cours de laquelle les marchés s'attendent généralement à ce que la banque centrale ne relève pas ses taux d'intérêt.

Ils font également suite à une déclaration faite par Scott Bessent mardi, selon laquelle il a appelé à une "politique monétaire saine" au Japon afin d'ancrer les attentes en matière d'inflation lors de sa réunion avec Satsuki Katayama.

Les commentaires de Scott Bessent compliquent encore la tâche de l'administration de la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi, qui est connue pour être une partisane d'une politique budgétaire et monétaire expansionniste.

En supervisant les négociations sur le commerce et les taux de change entre Washington et Tokyo, Scott Bessent a signalé à plusieurs reprises sa préférence pour un resserrement de la politique monétaire japonaise.

Certains analystes considèrent que Washington poursuit une politique de faiblesse du dollar qui stimulerait les exportations américaines, faisant ainsi pression sur le Japon pour qu'il laisse le yen s'apprécier par rapport au dollar.