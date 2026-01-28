Sarah Mullally confirmée première femme primat de l'Eglise d'Angleterre

Sarah Mullally a été confirmée mercredi dans les fonctions d'archevêque de Cantorbéry lors d'une cérémonie en la cathédrale Saint-Paul de Londres, devenant ainsi la première femme primat de l'Eglise d'Angleterre.

Désormais cheffe spirituelle de 85 millions de chrétiens à travers 165 pays au sein de la Communion anglicane, Sarah Mullally, âgée de 63 ans, a été confirmée en tant que 106e archevêque de Cantorbéry devant un aréopage de dignitaires anglicans réunis sous l'autorité du roi Charles III d'Angleterre.

Le monarque britannique est le gouverneur suprême de l'Eglise d'Angleterre depuis la rupture du roi Henri VIII avec l'Eglise catholique romaine au XVIe siècle.

Evêques, membres du clergé anglican, écoliers et choeurs ont participé à cette cérémonie censée refléter la diversité de la Communion anglicane, avec des musiques allant d'un hymne du compositeur britannique Edward Elgar à un chant sud-africain en xhosa ou encore une lecture en deux langues, anglais et portugais.

Sarah Mullally a été désignée en octobre pour succéder à Justin Welby, qui a démissionné en admettant sa responsabilité pour les défaillances de l'Eglise d'Angleterre dans la lutte contre les violences sexuelles en son sein. Sa nomination a été immédiatement critiquée par la frange conservatrice de cette Eglise opposée à l'ordination des femmes, particulièrement en Afrique et en Asie.

Sarah Mullally sera officiellement intrônisée en mars en la cathédrale de Cantorbéry lorsqu'elle y prononcera son premier sermon en tant qu'archevêque.

