Santé, robotique, électricité, déminage... : dix-neuf projets de soutien français retenus dans le cadre du "Fonds Ukraine" pour reconstruire le pays

Selon la Banque mondiale, les dommages causés par l'invasion russe se montent à "plus de 524 milliards d'euros".

Une manifestation de soutien à l'Ukraine à Paris, le 24 août 2022. ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

L'Ukraine a sélectionné dix-neuf projets dans le cadre du Fonds Ukraine de 200 millions d'euros pour la reconstruction du pays, a indiqué vendredi 7 mars le ministère de l'Économie français.

Le Fonds, don de Bercy et du ministère des Affaires étrangères, avait été lancé en juin dernier par les présidents français et ukrainien Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Il soutient cinq secteurs prioritaires, énergie, eau, santé, déminage et infrastructures , lourdement endommagés par la guerre déclenchée par la Russie en 2022.

Les projets, choisis par l'Ukraine elle-même parmi les plus de 70 -d'un montant total de quelque 700 millions d'euros- qui ont été soumis, sont portés par 17 entreprises, de grands groupes, comme EDF qui modernisera le réseau électrique, Thalès qui va déployer une station radar pour la remise en route du système de contrôle du trafic aérien civil ou Saint-Gobain dans le domaine de l'eau.

Dix PME ou entreprises de taille intermédiaire (ETI) figurent parmi les lauréats, comme des spécialistes de la robotique, Shark Robotics (robots pompiers) et Exail (matériel de déminage) ou des entreprises high-tech pour la santé : Dessintey qui équipera les hôpitaux de parcours de santé pour personnes amputées, ou DMS (matériel de radiologie).

Des relations économiques "profondes et durables"

Le nom des lauréats du Fonds a été dévoilé à Bercy, en présence notamment de la vice-Première ministre ukrainienne en charge de l'Économie, Ioulia Svyrydenko, et du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

Le ministre de l'Économie Éric Lombard a assuré son homologue ukrainienne "du soutien indéfectible" de la France à l'Ukraine. Soulignant la vitesse du déploiement envisagé pour ces projets, seize mois, il a souhaité que le Fonds Ukraine préfigure des relations économiques "profondes et durables" entre les deux pays.

Ioulia Svyrydenko a espéré "que d'autres pays suivraient l'exemple" français. Notant que l'appel à projets du Fonds Ukraine avait été très sur-souscrit, la ministre a estimé que le Fonds était un "début" dont elle a souhaité "la montée en puissance", pour que davantage d'entreprises françaises puissent participer à la reconstruction de son pays.

Elle a notamment rappelé que, selon les estimations de la Banque mondiale, les dommages causés par la guerre se montaient à "plus de 524 milliards d'euros" . "D'énormes dégâts pour notre pays, mais aussi, l'opportunité pour le secteur privé de se développer en Ukraine", a-t-elle conclu.