Santé : les prix des complémentaires flambent

Protéger sa santé va coûter de plus en plus cher, particulièrement pour les séniors. Selon les résultats de l'étude Meilleur Taux assurances sur les tarifs des complémentaires santé, relayés par Le Parisien, il faut plus de 250 euros par mois à un couple âgé de 60 ans pour s'offrir une couverture en garanties renforcées. Une hausse de près de 5 % par rapport à 2022.

Pour les personnes dépassant les 70 ans, la facture s'annonce encore plus salée et tourne autour des 300 euros mensuel. Chez les plus jeunes, la hausse est modérée et atteint 2,5 % pour un couple de trentenaires avec deux enfants, soit un montant d'environ 1 200 euros par an.

La Bretagne et les Pays de la Loire épargnés

Si une hausse générale est constatée, elle varie en fonction du lieu de résidence. En Île-de-France ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la facture atteint un niveau record, par exemple à 286 euros par mois à Paris. Ainsi, les départements les plus chers en complémentaires santé, comme les Alpes-Maritimes où les tarifs grimpent de 8,58 % en un an, se situent bien au-dessus de la moyenne de 5 % au niveau national. Complémentaire santé : du simple au triple

« Il n'y a pas forcément les mêmes comportements de consommation de soins d'une région à l'autre, précise Samuel Bansard, le président de Meilleur Taux assurances. Il y a aussi des dépassements d'honoraires plus fréquents en Île-de-France et dans le

