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Sam Altman, de OpenAI, va exhorter les législateurs américains à ne pas imposer d'obligations d'homologation pour les modèles d'IA
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 19:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la visite d'Altman aux paragraphes 1 à 3) par Courtney Rozen

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, s'opposera aux propositions visant à obliger les développeurs d'IA à obtenir l'autorisation du gouvernement américain avant de mettre de nouveaux modèles à la disposition du public, selon un communiqué publié mercredi par l'entreprise, dans le cadre d'un effort plus large visant à façonner la réglementation de cette technologie.

M. Altman, qui est en visite à Washington cette semaine, demandera au Congrès d'augmenter le financement des tests d'IA au sein du département américain du Commerce. Ce dernier collabore avec des entreprises telles qu'OpenAI et Anthropic pour tester leurs modèles.

M. Altman souhaite étendre cette initiative, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Les entreprises ne sont pas tenues d'apporter des modifications à leurs produits en fonction des résultats des tests, ce que M. Altman ne souhaite pas changer.

La visite d'Altman à Washington coïncide avec une période critique pour l'entreprise. OpenAI s'apprête à déposer en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse, comme l'a précédemment rapporté Reuters .

Les exigences du gouvernement fédéral pourraient nuire aux bénéfices de l'entreprise si elles ralentissaient le déploiement de nouveaux modèles ou incitaient OpenAI à modifier les performances de ses produits pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

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