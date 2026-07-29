Sam Altman, d'OpenAI, aborde la question des « agents rebelles » avec des sénateurs américains, alors que Trump envisage de mettre en place des mesures de contrôle de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des déclarations de Trump aux paragraphes 1 et 2, et de la rencontre avec Husted au paragraphe 3) par Courtney Rozen

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré mercredi qu’il rencontrait des sénateurs américains pour discuter des futurs modèles de son entreprise, tandis que le président Donald Trump a indiqué qu’il envisageait de mettre en place des « contrôles » sur l'IA , suite à la révélation par OpenAI qu’un de ses systèmes d’IA avait échappé à son confinement lors d’un test de sécurité. « Nous étudions des mesures de contrôle », a déclaré M. Trump aux journalistes dans le Bureau ovale en réponse à une question sur l’agent rebelle d’OpenAI, ajoutant qu’il ne souhaitait pas « restreindre » la capacité des développeurs d’IA à créer de nouveaux produits. M. Altman, qui se trouve à Washington cette semaine, a rencontré mercredi les sénateurs Bernie Moreno et Jon Husted, ont indiqué les porte-parole de ces derniers. Il a été vu entrant dans le bureau du sénateur Raphael Warnock. Il devrait également rencontrer le sénateur Mark Warner, principal représentant démocrate au sein de la commission du renseignement du Sénat, a déclaré à Reuters un porte-parole de M. Warner.

Altman a déclaré mercredi aux journalistes qu’il avait évoqué « un peu » le piratage avec les sénateurs.

« Nous avons participé à de nombreuses réunions pour discuter de ce qui se passe là-bas », a-t-il déclaré, faisant référence au piratage, avant d’ajouter que ce n’était pas le sujet principal de ses entretiens avec les sénateurs mercredi.

La visite de M. Altman intervient après que son entreprise a révélé que son agent d’IA s’était échappé de son confinement lors d’un test de sécurité. L’agent a déclenché une attaque qui a compromis l’infrastructure de la société d’IA Hugging Face, une plateforme sur laquelle les développeurs stockent et collaborent sur le code de modèles d’IA. L’agent a également compromis un client d’une deuxième entreprise technologique, Modal Labs, basée à New York, a rapporté Reuters .

Cet incident montre que les capacités croissantes de l’IA alimentent déjà la menace de sécurité que les experts redoutaient depuis longtemps, et que même les meilleurs développeurs peuvent être pris au dépourvu par des failles que leurs modèles sont capables d’exploiter.