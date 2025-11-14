Salvini craint que l'aide italienne à l'Ukraine alimente la corruption

Matteo Salvini, vice-président du Conseil italien, a déclaré vendredi que le versement d'une nouvelle aide à l'Ukraine ne contribuerait pas à mettre fin à la guerre contre la Russie et risquait d'"alimenter une corruption supplémentaire".

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a réclamé mercredi la destitution de ses ministres de la Justice et de l'Energie en raison d'une enquête sur des soupçons de corruption dans le secteur énergétique portant sur 100 millions de dollars.

Alors qu'un nouveau paquet d'aide italienne à l'Ukraine est prêt, Matteo Salvini a déclaré, cité par l'agence Ansa: "Il me semble que des scandales de corruption font surface, impliquant le gouvernement ukrainien, donc je ne voudrais pas que l'argent des travailleurs et des retraités italiens serve à alimenter une corruption supplémentaire."

"Je ne pense pas que l'envoi de nouvelles armes résoudra le problème. Il me semble que ce qui s'est passé ces dernières heures, avec l'avancée des troupes russes, nous dit qu'il est dans l'intérêt de tous, en premier lieu de l'Ukraine, de mettre fin à la guerre", a ajouté le chef de la Ligue, formation d'extrême droite.

Malgré sa proximité avec la Russie avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, Matteo Salvini a jusqu'à présent soutenu la décision de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, de participer à l'envoi d'aide occidentale à l'Ukraine, tout en prenant soin de ne pas critiquer directement le président russe Vladimir Poutine.

Interrogé par Ansa à Berlin, Guido Crosetto, ministre de la Défense, a critiqué les déclarations de Matteo Salvini, jugeant qu'il serait "absurde" de cesser de fournir de l'aide à l'Ukraine.

"Je comprends les inquiétudes de Matteo Salvini mais je ne juge pas un pays à partir de deux personnes corrompues", a dit Guido Crosetto, également dirigeant de Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni. "Nous tentons d'aider les civils qui subissent 93% des attaques russes."

Outre un 12e paquet d'aide militaire, l'Italie s'est engagée à soutenir l'Ukraine cet hiver face au risque de crise énergétique en lui envoyant des générateurs.

Elle ne participe pas en revanche à l'initiative conduite par l'Otan consistant pour les pays membres à acheter des armes aux Etats-Unis pour les fournir à l'Ukraine. La question fait encore l'objet de débats au sein du gouvernement, a dit une source.

