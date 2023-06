Salaires des cadres : une augmentation record en 2022 mais "sans effet sur la réduction des inégalités", selon l'Apec

( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

La rémunération annuelle brute médiane des femmes a atteint 48.000 euros en 2022, tandis que celle des hommes s'est élevée à 55.000 euros.

Un "niveau record". La part de cadres ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année a augmenté en 2022, mais cela est resté "sans effet sur la réduction des inégalités salariales", selon le baromètre annuel de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec). D'après ce baromètre réalisé auprès de 13.000 cadres du secteur privé et publié ce lundi 19 juin, la part de cadres ayant bénéficié d’une augmentation individuelle ou collective en 2022 atteint un niveau record : 57%, + 11 points par rapport à 2021. Mais en 2022, comme lors des années précédentes, les femmes ont été un peu moins nombreuses que les hommes à bénéficier d’une augmentation (54% contre 59%), en particulier chez les jeunes (62% contre 70%).

La rémunération annuelle brute médiane des femmes a ainsi atteint 48.000 euros en 2022, soit un différentiel de 15% par rapport à celle des hommes (55.000 euros). Stable depuis des années, cet écart varie de 6% chez les moins de 35 ans à 19% chez les 55 ans et plus. "Les femmes, relativement plus jeunes que les hommes, n’occupent souvent pas les mêmes emplois. Elles sont par exemple sous-représentées dans les postes à responsabilité hiérarchique", explique l'Apec. Mais, à profil et poste équivalents, "un écart salarial de 7% persiste et s'accentue avec l'âge : de 3% pour les moins de 35 ans, il atteint 10% pour ceux de 55 ans et plus", selon l'association.

Cet écart "résulte de comportements discriminatoires, conscients ou inconscients, de la part des employeurs", juge-t-elle. Le directeur général de l'Apec Gilles Gateau, cité dans le communiqué, a déploré "un constat affligeant, qui se répète année après année depuis 10 ans". "En parler, faire des lois, se donner des objectifs et des index c’est bien mais… cela ne suffit manifestement pas, il faut agir plus fort et plus vite !", demande-t-il.