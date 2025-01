Salaires : cinq branches professionnelles ont des minima salariaux inférieurs au Smic, un chiffre en recul selon le comité de suivi

Des dizaines de branches ont aussi, temporairement, des minimas inférieurs au Smic, après sa revalorisation anticipée au 1er novembre 2024.

Astrid Panosyan-Bouvet à Paris, le 22 janvier 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Cinq branches professionnelles sur 171 ont des minima salariaux structurellement inférieurs au Smic, un nombre "exceptionnellement faible" et qui recule, s'est félicité lundi 28 janvier le ministère du Travail à l'issue d'une réunion du Comité de suivi de la négociation salariale de branches.

Les branches qui sont dans cette situation n'ont pas le droit de payer leurs salariés en-dessous du Smic, mais cela provoque un tassement des grilles de salaires pour les salariés.

La revalorisation anticipée du Smic au 1er novembre 2024 a fait basculer le nombre de branches ayant des minima inférieurs au Smic à 94 sur 171 branches du régime général suivies , un phénomène observé "classiquement" dans les mois qui suivent une revalorisation en cours d'année, note le ministère après cette réunion avec les partenaires sociaux. Ce nombre n'était plus que de 75 au 24 janvier et de nombreuses branches "sont toujours en train de négocier sur la revalorisation de leurs minima".

"Pleine mobilisation des partenaires sociaux"

Seules cinq branches affichent des minima structurellement inférieurs au Smic - c'est-à-dire avant la revalorisation du 1er janvier 2024 -, un nombre "exceptionnellement faible" , souligne le ministère, qui évoque le chiffre d'une vingtaine ces dernières années".

"Ces progrès doivent être salués et témoignent de la pleine mobilisation des partenaires sociaux" ainsi que du "succès de l'accompagnement mis en place par le ministère", se félicite la ministre du Travail et de l'emploi Astrid Panosyan-Bouvet dans le communiqué.

"Il est essentiel que les branches continuent à se mobiliser pour négocier à la fois pour réviser les grilles salariales quand les premiers échelons sont sous le Smic et de réviser régulièrement leurs grilles de classification afin que les salariés bénéficient de réelles évolutions salariales au cours de leur carrière", poursuit-elle.

Actuellement, 113 branches ont un accord de classification datant de plus de cinq ans et 67 de plus de dix ans.