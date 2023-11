Sainte-Catherine : un surprenant avantage réservé aux femmes célibataires

C'est une fête pourtant désuète. Le 25 novembre marque chaque année la Sainte-Catherine, qui célèbre traditionnellement les jeunes femmes célibataires. Si ces festivités sont peu à peu tombées dans l'oubli, une règle étonnante concernant les chèques-cadeaux ou bons d'achat perdure au sein des entreprises pour les jeunes femmes qui ne sont pas mariées, rapporte BFMTV.

Comme l'indique le ministère de l'Économie sur son site, les chèques-cadeaux et autres bons d'achat délivrés par les entreprises à leurs salariés sont en effet soumis à certaines conditions, notamment aux contributions et cotisations de sécurité sociale. Or certaines conditions donnent lieu à des exonérations : par exemple, certains événements comme une naissance, une adoption, un mariage, un pacs ou un départ à la retraite.

Fait surprenant, une autre situation donne droit à une exonération : les femmes célibataires qui fêtent la même année leur vingt-cinquième anniversaire peuvent, elles aussi, bénéficier d'un tel avantage le jour de la Sainte-Catherine, le 25 novembre, donc. Que les hommes qui ne sont pas mariés se rassurent : eux aussi ont droit à des avantages pour leur trentième anniversaire lors de la Saint-Nicolas, soit le 6 décembre.

Contactée par BFMTV, l'Urssaf, qui gère la collecte et la redistribution des cotisations en