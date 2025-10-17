S & P abaisse la note de la France à A + et évoque « l’incertitude politique »

S & P Global Ratings a abaissé vendredi la note souveraine de la France à 'A + /A-1' contre 'AA-/A-1 + ', estimant que la consolidation budgétaire sera plus lente que prévu en l’absence de mesures supplémentaires significatives pour réduire le déficit. « Nous pensons que l’incertitude politique pèsera sur l’économie française en freinant l’investissement et la consommation privée, et donc la croissance », a indiqué l’agence de notation dans un communiqué.

Cette décision intervient alors que le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a survécu jeudi à deux motions de censure au Parlement, offrant un répit temporaire à son gouvernement et la possibilité de présenter le budget 2026.

Selon S & P, l’adoption d’un budget d’ici la fin de l’année contribuerait à clarifier la stratégie de la France pour gérer une dette publique en hausse, attendue à 121,00 % du PIB en 2028 contre 112,00 % fin 2024. « Néanmoins, à notre avis, l’incertitude sur les finances publiques reste élevée à l’approche de l’élection présidentielle de 2027 », a ajouté l’agence.

S & P a révisé la perspective du pays, désormais stable contre négative auparavant. Cette évaluation reflète un équilibre entre la hausse de la dette publique et le faible