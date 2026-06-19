Ryanair prolonge le contrat de son emblématique patron Michael O'Leary

( AFP / JAIME REINA )

La compagnie aérienne irlandaise à bas coûts Ryanair a annoncé vendredi avoir prolongé jusqu'en 2032 le contrat de son emblématique directeur général Michael O'Leary, connu pour son franc parler et ses prises de position tranchées.

Le conseil d'administration de Ryanair "a conclu un contrat en vertu duquel Michael O'Leary", à la tête de l'entreprise depuis 1994, "restera directeur général du groupe jusqu'en avril 2032", est-il souligné dans un communiqué.

Parmi les innombrables "coups de com'" qui ont émaillé sa carrière, le patron de la première compagnie aérienne européenne en nombre de passagers a un temps évoqué des idées pour rendre payant l'accès aux toilettes dans ses avions ou créer des places debout — qui ne se sont pas concrétisées.

Il a aussi fréquemment dénoncé ces dernières années les grèves, en particulier des contrôleurs aériens français qui affectent les survols de l'Hexagone, exhortant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à réformer le contrôle aérien en Europe, ou à défaut, à démissionner.

Alors que la rémunération de M. O'Leary avait fait l'objet de vives contestations il y a quelques années, son nouveau contrat "prévoit un salaire annuel modeste et une prime annuelle plafonnée", affirme l'entreprise, sans préciser les montants.

Selon le dernier rapport annuel du groupe, M. O'Leary, qui avait déjà accepté en 2022 de prolonger son contrat jusqu'en juillet 2028, perçoit un salaire de base fixe de 1,2 million d'euros par an, avec un bonus annuel maximal plafonné à 50% de ce montant.

Mais celui-ci bénéficiera en outre d'une "option d'achat ponctuelle portant sur 10 millions d'actions ordinaires" au prix de 26,70 euros, sous réserve qu'il demeure "employé par le groupe jusqu'en avril 2032" et qu'il atteigne certains objectifs "très ambitieux", selon le communiqué.

Ryanair avait renoncé le mois dernier à présenter des prévisions annuelles, invoquant un manque de visibilité lié à la guerre au Moyen-Orient, malgré l'annonce d'un bénéfice en forte hausse pour son dernier exercice annuel décalé à 2,174 milliards d'euros.