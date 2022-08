Ryanair annonce la fin des billets à 10 euros pour « plusieurs années »

La fin d'une époque. S'exprimant sur une chaîne radio de la BBC, Michael O'Leary, le patron de Ryanair, la première compagnie aérienne low cost européenne, a annoncé que les billets en promotion à 10 euros disparaîtront pendant « plusieurs années » en raison de la hausse du prix du carburant.

Au cours des cinq prochaines années, le tarif moyen d'un vol sur la compagnie irlandaise passera à environ 50 euros, contre 40 l'an dernier. « Il ne fait aucun doute que nos tarifs promotionnels vraiment bon marché les tarifs à 0,99 euro et même les tarifs à 9,99 euros, vous ne les verrez plus au cours des prochaines années », a affirmé le dirigeant lors de l'émission Today de BBC Radio 4.

Climat : le transport aérien peut-il se réinventer à temps ? En cause, la hausse des cours de l'énergie qui ronge les marges des transporteurs aériens, le kérosène représentant plus d'un tiers des coûts d'un vol. Ces offres marketing à 10 euros ne concernaient toutefois qu'une dizaine de places par vol sur un avion de 180 sièges. Et il n'était pas rare que des suppléments (bagage de soute, siège réservé, file « fast track » pour le contrôle de sûreté, etc.) s'ajoutent au prix d'appel, faisant passer l'addition à 70 euros…

Inflation galopante

Dans une moindre mesure, les autres low cost (easyJet, Vueling, Volotea, Transavia, etc.) pratiquent ces prix d'appel cassés, notamment lors des démarrages

... Source LePoint.fr