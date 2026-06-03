Rutte avertit les jeunes Russes qu'ils mourront s'ils combattent en Ukraine

(Actualisé avec déclarations de Rutte)

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a averti mercredi les jeunes Russes qu'ils mourraient probablement s'ils s'engageaient pour prendre part à la guerre menée par Moscou en Ukraine.

" On vous vend une très mauvaise affaire", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Kyiv, dans des propos qu'il a directement adressés " aux jeunes Russes et à leurs familles ".

"Des hommes comme vous qui rejoignent le combat - vous ne serez pas formés. L'équipement qui vous sera fourni est de qualité médiocre. Il y a de très fortes chances que vous mouriez ou que vous soyez blessés", a-t-il ajouté à l'occasion d'une visite qui était prévue mais dont la date n'avait pas été précisée.

" Et il est probable que, si vous êtes blessés, on vous laissera souffrir dans la boue et mourir."

Mark Rutte a également déclaré que Moscou subissait des pertes "absolument stupéfiantes" en Ukraine où, selon lui, plus de 30.000 soldats russes meurent chaque mois.

" Cela signifie perdre en un mois plus d'hommes que l'Union soviétique n'en a perdus en dix ans dans les années 1980 en Afghanistan ", a souligné le secrétaire général de l'Otan.

" Ce n'est pas abstrait (...), ce sera probablement vous."

La Russie, qui décrit officiellement le conflit comme une "opération militaire spéciale" et promet des salaires élevés aux recrues, affirme de longue date que l'élargissement de l'Otan depuis la fin de la Guerre froide - ainsi que la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'alliance transatlantique - constitue pour elle une menace existentielle.

La visite de Mark Rutte intervient alors que la Russie, qui a envahi l'Ukraine en février 2022, intensifie depuis quelques semaines ses frappes contre le pays, notamment à Kyiv et dans la région de la capitale.

(Rédigé par Bart Meijer, version française Benoit Van Overstraeten et Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)