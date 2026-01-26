Rutte annonce deux "axes de travail" avec les USA sur le Groenland

Le secrétaire général de l'Otan a dit lundi s'être entendu avec Donald Trump sur la mise en place de deux "axes de travail" pour désamorcer les tensions entre Européens et Américains sur le sort du territoire autonome du Groenland.

"Nous sommes finalement convenus la semaine dernière de lancer deux axes de travail: un axe de travail pour l'Otan, collectivement, afin de prendre en charge plus avant la défense de l'Arctique", a déclaré Mark Rutte devant le Parlement européen.

Cet "axe de travail sera de voir comment collectivement nous pouvons mieux empêcher la Russie et la Chine d'accéder plus encore à l'Arctique (...) L'Otan est clairement en charge sur ce point", a-t-il ajouté.

Le deuxième axe de travail, a expliqué le secrétaire général de l'Otan, recouvre les discussions qui se poursuivent entre les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland. L'Alliance atlantique ne sera pas impliquée dans ce deuxième processus, a-t-il dit.

La semaine dernière, Donald Trump a annoncé à l'issue d'un entretien à Davos avec Mark Rutte un compromis, dont les modalités restent à établir, lui octroyant un "accès total" et permanent au Groenland, territoire autonome danois, en vertu d'un "accord-cadre".

