Russophone, expérience de l'ex-URSS : la diplomate Julie Davis, nouveau visage des Etats-Unis en Ukraine

L'administration de Donald Trump a annoncé jeudi 2 avril la nomination d'une diplomate de carrière russophone ayant principalement travaillé dans l'ex-Union soviétique comme nouvelle chargée d'affaires à Kiev, qui sera la représentante américaine de plus haut rang en Ukraine en l'absence d'ambassadeur.

Julie Davis est l'actuelle ambassadrice des Etats-Unis à Chypre et continuera de remplir ce rôle parallèlement à ses nouvelles fonctions en Ukraine, a indiqué le département d'Etat. Russophonne et francophone, elle a auparavant exercé comme de la représentation américaine de l'OTAN, ainsi qu'au département des Affaires étrangères, en charge de l'Europe de l'ouest, selon le gouvernement américain.

Quelle relation Etats-Unis/Ukraine après l'accord sur les minerais?

La dernière ambassadrice américaine en Ukraine, Bridget Brink, a démissionné le mois dernier après trois ans passés à Kiev, nommée par l'administration pro-ukrainienne du démocrate Joe Biden en 2022 peu après l'invasion de ce pays par la Russie. L’administration Trump, qui a elle adopté une position beaucoup plus conciliante avec Moscou, n'a pas encore désigné d'ambassadeur à Kiev.

La nomination de Julie Davis intervient au lendemain de la signature à Washington d'un accord bilatéral sur les minerais ukrainiens, vu comme un premier lien noué entre Kiev et l'administration Trump après plusieurs mois de défiance ayant culminé en février avec l'altercation verbale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump et le départ précipité de la Maison Blanche du président ukrainien, qui était venu signer cet accord.