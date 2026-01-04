 Aller au contenu principal
Russie-Un mort et deux blessés dans une attaque de drone ukrainien
information fournie par Reuters 04/01/2026 à 09:37

Un homme a été tué et une femme ainsi qu'un enfant de quatre ans ont été blessés par une attaque de drone ukrainien contre une voiture dans la région de Belgorod frontalière de l'Ukraine, a déclaré dimanche le gouverneur local.

Viatcheslav Gladkov a précisé sur l'application de messagerie Telegram que les deux blessés étaient hospitalisés dans un état grave. Les pompiers ont éteint l'incendie qui avait embrasé le véhicule à la suite de l'attaque, a-t-il ajouté.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.

Le ministère russe de la Défense a par ailleurs déclaré avoir abattu 42 drones ukrainiens dimanche matin, en plus de 90 appareils détruits dans le courant de la nuit, dont trois à destination de Moscou.

Les attaques de drones ukrainiens frappent fréquemment des cibles à Belgorod et dans d'autres régions frontalières.

(Reportage de Reuters, version française Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
