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Russie-Trois morts dans des attaques dans la région de Belgorod
information fournie par Reuters 25/10/2026 à 09:10

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Deux personnes ont été tuées et 13 autres blessées dans la nuit de samedi à dimanche par une attaque de drone ukrainienne contre la ville de Belgorod, en Russie, près de la frontière entre les deux pays, ont déclaré les autorités locales.

"L'attaque a endommagé 30 ensembles d'appartements, 35 voitures, quatre maisons, trois bâtiments administratifs, huit locaux commerciaux et trois installations sociales", a dit le gouverneur de la région de Belgorod, Alexandre Chouvaïev.

Une troisième personne a été tuée et une autre blessée dans un village près de la ville de Chebekino, ont dit les autorités.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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2 commentaires

  • 10:14

    Double jeu des USA ou Otan en roue libre

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