Russie-Trois morts dans des attaques dans la région de Belgorod

Deux personnes ont été tuées et 13 autres blessées dans la nuit de samedi à dimanche par une attaque de drone ukrainienne contre la ville de Belgorod, en Russie, près de la frontière entre les deux pays, ont déclaré les autorités locales.

"L'attaque a endommagé 30 ensembles d'appartements, 35 voitures, quatre maisons, trois bâtiments administratifs, huit locaux commerciaux et trois installations sociales", a dit le gouverneur de la région de Belgorod, Alexandre Chouvaïev.

Une troisième personne a été tuée et une autre blessée dans un village près de la ville de Chebekino, ont dit les autorités.

(Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)