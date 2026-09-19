Russie-Le système de vote en ligne à Moscou victime d'une cyberattaque - Interfax

Le système de vote en ligne à Moscou a été la cible d'une violente cyberattaque dans la nuit de vendredi à samedi, à l'occasion des élections législatives en Russie, mais la situation reste sous contrôle, a déclaré la présidente de la Commission électorale centrale, citée par l'agence de presse Interfax.

Les attaques se poursuivent mais elles ont toutes été repoussées avec succès, a déclaré Ella Pamfilova, selon les médias d'État.

Le vote pour ce scrutin, qui s'étale sur trois jours, a débuté vendredi et il est présenté par le président Vladimir Poutine comme un baromètre du soutien à la guerre contre l'Ukraine.

Il s'agit des premières élections législatives depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022.

La plupart des candidats opposés à la guerre ont été exclus du scrutin après que la Cour suprême a jugé que le parti libéral Iabloko, qui réclame un cessez-le-feu en Ukraine, avait enfreint les règles électorales. Certains de ses candidats se présentent toutefois dans des circonscriptions.

Les premiers résultats partiels devraient commencer à être communiqués dimanche à partir de 18h00 GMT, et les résultats quasi complets devraient être disponibles lundi.

(Reportage Reuters; rédigé par Lucy Papachristou; version française Claude Chendjou)