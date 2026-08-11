Russie : interdit de participer aux législatives, le parti antiguerre Iabloko veut continuer la lutte

Manifestation en faveur du parti antiguerre Iabloko, le 10 août 2026 à Moscou ( AFP / Igor IVANKO )

Lorsque Karina, 18 ans, a appris que le parti qu'elle soutient s'était vu interdire de participer aux prochaines législatives en Russie, le premier scrutin pour lequel elle va voter, elle a été sous le choc mais agréablement surprise par le nombre des gens ayant protesté.

La Cour suprême de Russie a interdit lundi au seul parti antiguerre présent sur le sol russe, Iabloko, de prendre part aux élections prévues pour septembre, une décision aussitôt accueillie au cri de "Honte !" par une centaine de sympathisants rassemblés devant le bâtiment abritant cette juridiction.

"J'ai été surprise par le nombre des personnes présentes. Je n'avais pas vu d'aussi grand rassemblement politique, en particulier de l'opposition, depuis 2022", a déclaré Karina à l'AFP, au siège de Iabloko à Moscou.

Après avoir déclenché son offensive contre l'Ukraine en 2022, la Russie a intensifié la répression sur son territoire, à des niveaux jamais vus depuis l'ère soviétique.

Des milliers de personnes ont été emprisonnées ou condamnées à des amendes pour avoir dénoncé ce conflit. Les principales figures de l'opposition sont incarcérées, en exil ou mortes et les manifestations contre le Kremlin quasi inexistantes.

Pour Karina, une bénévole à Iabloko qui préfère taire son nom par mesure de sécurité, l'interdiction visant ce parti "a simplement été la goutte d'eau" de trop. "Je pense que les gens n'ont plus rien à perdre, ils ne sont plus prêts à supporter ça", a-t-elle lancé.

"Bouffée d'air frais"

Nikolaï Rybakov, le chef du parti russe d'opposition Iabloko, lors d'une interview à l'AFP à Moscou le 2 juillet 2026 ( AFP / Alexander NEMENOV )

Nikolaï Rybakov, le chef de ce parti qui, bien que toujours actif, fait l'objet d'une surveillance accrue et dont environ 40 des militants sont poursuivis en justice, veut faire appel de la décision.

"Nous continuerons à oeuvrer en Russie. Nous ne suspendons en aucun cas la campagne électorale", a-t-il affirmé à l'AFP mardi.

Iabloko ne pourra pas participer aux législatives en tant que parti. Mais, selon M. Rybakov, 130 de ses membres restent inscrits en tant que candidats.

Les 450 membres de la chambre basse du Parlement russe, la Douma, sont élus selon un système mixte : la moitié le sont à la proportionnelle sur l'ensemble du territoire, l'autre moitié dans des circonscriptions individuelles.

La Cour a interdit à Iabloko de se présenter pour le vote à la proportionnelle. Mais ce que cela implique au niveau des circonscriptions n'est pas clair.

C'est "une étape importante pour Iabloko et pour notre pays", a estimé Rybakov, ajoutant : "tout le monde a vu tant de gens, des jeunes, sortir pour montrer leur soutien ! Ils ne sont pas venus seulement parce que Iabloko est formidable : ils sont venus soutenir la paix, la liberté et (...) un changement pacifique en Russie".

Chargée des réseaux sociaux du parti, Marizhat Ramazanova, 28 ans, y voit "un rayon d'espoir". "En quelques semaines seulement, les recherches à propos de Iabloko sur Wikipédia et sur d'autres moteurs de recherche ont augmenté de 90%. Les gens nous ont découverts. Pour eux, c'est une bouffée d'air frais", a-t-elle assuré à l'AFP.

Fondé en 1993 par des responsables publics pro-occidentaux, Iabloko a connu un succès relatif après l'effondrement de l'Union soviétique.

Depuis 2003, il n'a toutefois plus réussi à obtenir de sièges à la Douma, tandis que le parti soutenant Vladimir Poutine, Russie unie, a remporté toutes les législatives.

Selon un sondage plus tôt cette année, Iabloko ("Pomme" en russe) ne recueille que 3% des intentions de vote, moins que le seuil de 5% nécessaire pour entrer à la chambre basse du Parlement.

Karina espère qu'en réaction à l'interdiction, les jeunes vont "prendre l'initiative, remplacer les responsables politiques plus âgés; (que) de nouveaux partis se formeront".