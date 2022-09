Russie : découverte d’un nouveau virus inquiétant, proche du Covid-19

Des scientifiques américains signalent qu'un virus récemment découvert, hébergé par des chauves-souris russes, est également capable d'infecter les humains et d'échapper aux anticorps et aux vaccins du Covid-19, selon TF1 Info. Le virus de la chauve-souris, appelé Khosta-2, est de la même sous-catégorie de coronavirus que le Sras-CoV-2 et il présente des « caractéristiques troublantes », selon une étude publiée par l'université de l'État de Washington.

Le virus Khosta-2 a été découvert chez des chauves-souris près du parc national russe de Sotchi en 2020, et il semblait initialement qu'il ne constituait pas une menace pour l'homme, selon les auteurs de l'étude.

Les vaccins contre le Covid-19 inefficaces

Les dernières recherches sont toutefois plus inquiétantes. Une équipe dirigée par des chercheurs de l'université d'État de Washington a découvert que le virus peut échapper aux vaccins élaborés contre le variant Omicron. Les scientifiques ont ensuite voulu savoir si le virus pouvait échapper à l'immunité offerte par les infections antérieures au coronavirus. L'équipe a ainsi constaté que les anticorps contractés à la suite d'une infection au Covid-19 étaient inefficaces contre ce virus.

« Il est préoccupant de voir qu'il existe des virus circulant dans la nature qui peuvent se lier aux récepteurs humains et ne sont pas

