Russie-Arrestation de deux suspects après une tentative d'attaque pour le compte de l'Ukraine-FSB

Le renseignement russe (FSB) a annoncé lundi l'arrestation de deux hommes soupçonnés d'une tentative d'attaque de drones pour le compte de l'Ukraine contre la défense anti-aérienne russe à Moscou et une installation électrique de la capitale.

Ces deux hommes, originaires de la région du Caucase du Sud, agissant sur les instructions du service de sécurité ukrainien (SBU), selon le FSB, ont acheminé des drones FVP ("First Person View") et des explosifs de deux régions russes à Moscou. Ils ont ensuite configuré et activé les drones qui devaient être pilotés à distance depuis l’Ukraine.

Le FSB précise que l'un des suspects a agi en échange d'une rétribution financière et a sollicité l'aide d'une connaissance pour cette attaque avortée contre une infrastructure électrique, ainsi qu'un site névralgique du système de défense antimissile de Moscou.

Ni le SBU ni le gouvernement ukrainien n'ont réagi dans l'immédiat.

(Reportage Reuters; Rédigé par Anastasia Teterevleva; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)