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Rugby-Toulouse, vainqueur de Montpellier, remporte son 4e titre de champion de France consécutif
information fournie par Reuters 27/06/2026 à 23:34

(Actualisé avec déclarations)

Le Stade toulousain est entré samedi dans l'histoire du championnat de France de rugby en décrochant son quatrième titre de Top 14 consécutif grâce à sa victoire contre Montpellier (28-20), lors d'une finale au Stade de France interrompue quelques minutes à cause de violents orages.

Toulouse étend un peu plus sa domination sur le rugby français en décrochant son sixième titre sur les sept dernières saisons qui ont été à leur terme, la saison 2019-2020 ayant été interrompue en raison du Covid-19.

Seules deux équipes avaient auparavant réussi un tel quadruplé : le Stade bordelais de 1904 à 1907 et le Stade toulousain, déjà, de 1994 à 1997.

"Quatre titres d'affilée, c'est inexplicable", a réagi le troisième ligne toulousain Alexandre Roumat sur France 2. "On a l'expérience des grands rendez-vous mais on prend toujours autant de plaisir. J'espère que ça continuera."

Immense favori de la finale après avoir écrasé le Racing 92 en demi-finales (71-17), le club occitan a tout de même dû s'employer face au MHR, titré en 2022.

Les Toulousains ont rapidement pris l'avantage grâce au premier essai de Peato Mauvaka, qui, après une belle combinaison en touche, a trompé la défense d'une feinte de passe merveilleuse (6e). Après un échange de pénalités entre Romain Ntamack d'un côté, et Domingo Miotti de l'autre, Toulouse a creusé l'écart.

Peato Mauvaka s'est offert un doublé, cette fois en puissance (33e), quatre minutes avant un essai d'Antoine Dupont (37e).

Menés 25-6 à la pause, les Montpelliérains sont revenus des vestiaires tambour battant sous une pluie abondante. Justo Piccardo a inscrit le premier essai du MHR deux minutes après la reprise (42e) puis le Toulousain Matthis Lebel a écopé d'un carton jaune pour un plaquage sans ballon sur Jordan Uelese, à quelques centimètres d'aplatir.

C'est finalement Léo Coly, peu après l'interruption d'une dizaine de minutes à cause de violents orages, qui a aplati le deuxième essai héraultais après une feinte de passe (64e).

Toulouse a tenu bon pour conserver sa victoire et étendre un peu plus sa domination sur le rugby français, remportant ainsi sa 12e finale d'affilée toutes compétitions confondues.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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