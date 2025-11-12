 Aller au contenu principal
Rugby: dette en hausse pour les clubs anglais, en pleine réflexion sur les franchises
information fournie par Boursorama avec AFP 12/11/2025 à 16:41

( AFP / ADRIAN DENNIS )

Les clubs professionnels anglais de rugby ont vu leur dette augmenter la saison dernière et aucune des dix équipes de première division n'a réalisé de bénéfices pour la troisième année consécutive, selon une étude indépendante publiée mercredi.

Ce rapport, produit par les spécialistes en restructuration d'entreprises de Leonard Curtis, est publié au moment où des clubs de Premiership, y compris Bath, Leicester et Saracens, réfléchissent à adopter un modèle de franchise pour renforcer leurs finances.

"Le modèle actuel est éprouvé. C'est un modèle déficitaire", tranche Alex Cadwallader, directeur de Leonard Curtis et ancien international junior anglais.

"Les clubs, collectivement, ont été déficitaires chaque année au cours des dix dernières années une fois retirés les éléments exceptionnels tels que les ventes de terrains. Le montant de la dette continue de croître" ajoute-t-il.

Selon le rapport, la dette totale des dix équipes pour 2023/24 s'élève à 342,5 millions de livres sterling (388 millions d'euros), en dépit de "signes encourageants de croissance des revenus les jours de match et des revenus commerciaux".

Le déficit combiné des dix équipes atteint 34 millions de livres, lui aussi en augmentation par rapport à la saison précédente.

"Le débat sur les franchises est en fin de compte un débat sur la durabilité financière", estime Rob Wilson, co-auteur du rapport. "Si le sport veut attirer des capitaux sérieux (...) il doit démontrer une voie crédible à long terme vers un flux de trésorerie stable et un retour sur investissement."

Le directeur général de la Rugby Football Union, l'instance dirigeante du rugby à XV en Angleterre, Bill Sweeney, avait déclaré en avril qu'une ligue de type franchise dans laquelle les clubs se voient attribuer des licences en fonction de leurs finances, de leur base de supporters, de leurs installations et de leurs résultats, était une possibilité.

Selon Leonard Curtis, un tel modèle permettrait à un club au chiffre d'affaires de 20 millions de livres d'économiser entre 1,1 million et 1,9 million par an.

Les finances des clubs ne pourraient cependant se stabiliser qu'en combinaison avec d'autres facteurs, notamment une réglementation financière indépendante et un contrôle rigoureux des coûts axé sur les salaires des joueurs.

Au cours des dernières saisons, les clubs de rugby de Premiership anglaise London Irish, Wasps et Worcester ont tous fait faillite.

Sport
Coupe du monde de rugby

1 commentaire

  • 16:47

    Pourquoi le modèle économique français serait t'il meilleur que celui de nos amis anglosaxons.

