Rubio présent jeudi à Paris pour une réunion sur la transition à Gaza-sources
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 14:57

(Actualisé avec détails)

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio devrait participer à une réunion ministérielle qui se tiendra jeudi à Paris avec des États européens, arabes et autres pour discuter de la transition dans la bande de Gaza en cas de résolution potentielle du conflit entre Israël et le Hamas dans l'enclave palestinienne, ont indiqué mercredi trois sources diplomatiques.

La réunion, qui se déroulera parallèlement aux négociations indirectes menées entre Israël et le Hamas dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, a pour but de discuter de la manière de mettre en œuvre un plan de paix proposé par le président américain Donald Trump.

Selon une note envoyée aux délégués, cette réunion fait suite à la conférence sur la "solution à deux États" organisée aux Nations unies et a pour but de convenir d'actions communes afin de contribuer au plan américain pour Gaza.

La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, la Turquie et le Canada, ainsi que le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, seront présents à la réunion jeudi.

La note indiquait que la participation de Washington dépendrait des progrès réalisés dans les négociations en Égypte.

Une source diplomatique européenne a déclaré qu'il était essentiel que les États-Unis soient présents. Une source diplomatique italienne a souligné l'importance de soutenir le plan de Donald Trump, qui est "le seul possible".

Selon une source diplomatique française, les Etats-Unis et Israël avaient été tenus au courant des préparatifs de la réunion et que l'ordre du jour comprendrait l'aide humanitaire à Gaza et la reconstruction de l'enclave, le désarmement du Hamas et le soutien à l'Autorité palestinienne et aux forces de sécurité palestiniennes.

L'ambassade des États-Unis à Paris n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

(Reportage de John Irish et Angelo Amante à Rome, version française Blandine Hénault et Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Proche orient
