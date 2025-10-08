 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rubio présent jeudi à Paris pour une réunion sur la transition à Gaza selon des sources
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 14:45

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio à Paris, France, le 17 avril 2025

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio à Paris, France, le 17 avril 2025

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio devrait participer à une réunion ministérielle qui se tiendra jeudi à Paris avec des États européens, arabes et autres pour discuter de la transition dans la bande de Gaza en cas de résolution potentielle du conflit entre Israël et le Hamas dans l'enclave palestinienne, ont indiqué mercredi trois sources diplomatiques.

La réunion, qui se déroulera parallèlement aux négociations indirectes menées entre Israël et le Hamas dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, a pour but de discuter de la manière de mettre en œuvre un plan de paix proposé par le président américain Donald Trump.

L'ambassade des États-Unis à Paris n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

(Reportage de John Irish et Angelo Amante à Rome, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nadine Jubillar, la mère de Cédric Jubillar, au centre sur l'image, le 8 octobre 2025 devant la cour d'assises du Tarn, à Albi ( AFP / Matthieu RONDEL )
    Au procès de Cédric Jubillar, le témoignage incriminant de sa mère
    information fournie par AFP 08.10.2025 15:45 

    Malgré son amour pour son fils, la mère de Cédric Jubillar, parfois en larmes, a livré mercredi un témoignage incriminant pour l'accusé, exprimant ses doutes sur la culpabilité du peintre-plaquiste et regrettant de "ne pas avoir pris plus au sérieux" les menaces ... Lire la suite

  • La Banque des territoires a annoncé mercredi avoir mis fin aux négociations entamées pour le rachat des murs du BHV avec son exploitant la Société des grands magasins (SGM), invoquant "une rupture de confiance" liée à l'annonce de l'implantation prochaine de la marque asiatique Shein au BHV. ( AFP / MARTIN BUREAU )
    L'exploitant du BHV lâché par la Banque des territoires après le scandale Shein
    information fournie par AFP 08.10.2025 15:44 

    Dans la tourmente depuis son alliance avec Shein et désormais lâchée par la Banque des territoires, l'exploitant du BHV dénonce des "pressions politiques" et assure pouvoir mener à bien le rachat des murs du grand magasin parisien. Depuis le 4 juin, la Société ... Lire la suite

  • Une BMW vue de face (Crédit: / Adobe Stock)
    BMW: HSBC maintient sa note Conserver sur le titre
    information fournie par Zonebourse 08.10.2025 15:33 

    HSBC maintient sa note Conserver sur le titre et ajuste son objectif de cours à 83 E (au lieu de 84 E). L'analyste estime que la marge d'EBIT automobile du troisième trimestre devrait se situer dans la fourchette révisée de 5 à 6 % pour l'exercice 2025, ce qui ... Lire la suite

  • Le drapeau national allemand flotte devant le bâtiment du Reichstag à Berlin.
    L'Allemagne va autoriser la police à abattre les drones suspects
    information fournie par Reuters 08.10.2025 15:31 

    par Sarah Marsh et Andreas Rinke L’Allemagne va accorder à la police le pouvoir d’abattre les drones suspects, comme ceux qui ont perturbé les activités d'aéroports à travers l’Europe et que certains dirigeants européens attribuent à une guerre hybride menée par ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank