Rubio présent jeudi à Paris pour une réunion sur la transition à Gaza selon des sources

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio à Paris, France, le 17 avril 2025

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio devrait participer à une réunion ministérielle qui se tiendra jeudi à Paris avec des États européens, arabes et autres pour discuter de la transition dans la bande de Gaza en cas de résolution potentielle du conflit entre Israël et le Hamas dans l'enclave palestinienne, ont indiqué mercredi trois sources diplomatiques.

La réunion, qui se déroulera parallèlement aux négociations indirectes menées entre Israël et le Hamas dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, a pour but de discuter de la manière de mettre en œuvre un plan de paix proposé par le président américain Donald Trump.

L'ambassade des États-Unis à Paris n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

