RTX dépasse les attentes au 1T dans un contexte "difficile"

L'entreprise américaine d'aéronautique et de défense RTX a dépassé les attentes au premier trimestre malgré un contexte "difficile", enregistrant une hausse de 5% de son chiffre d'affaires sur un an à 20,3 milliards de dollars.

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le bénéfice net a en revanche reculé de 10% à 1,53 milliard, amputé par des "ajustements comptables" de 400 millions liés à ses acquisitions et par 100 millions de coûts de restructuration, précise-t-elle mardi dans un communiqué.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - valeur de référence pour les marchés -, le bénéfice net ressort à 1,47 dollar. Le consensus des analystes de FactSet attendait 1,35 dollar.

"L'environnement actuel est clairement très difficile mais notre groupe est bien positionné pour réussir opérationnellement et nos équipes restent focalisées sur le respect de nos engagements et sur la livraison de notre solide carnet de commande", a commenté Chris Calio, patron de RTX, cité dans le communiqué.

Lors d'une audioconférence avec des analystes, il a relevé qu'il y avait "un engagement croissant au niveau mondial pour une hausse des budgets de défense".

Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, tout en précisant qu'ils ne tenaient pas compte des effets des droits de douane récemment annoncés par les Etats-Unis, ni les représailles de leurs partenaires commerciaux.

- 850 millions -

Lors de l'audioconférence, le directeur financier Neil Mitchill a chiffré à environ 850 millions de dollars les conséquences directes des nouveaux droits de douane s'ils sont maintenus en l'état jusqu'à la fin de l'année.

A savoir: 25% pour le Canada et le Mexique, 10% de taxation réciproque pour l'ensemble des pays - 145% pour les importations chinoises, 125% pour les importations américaines en Chine - et 25% sur l'acier et l'aluminium.

Ce surcoût devrait être subi en fin d'année, lorsque les stocks actuels auront été écoulés, a-t-il précisé.

Les analystes de TD Cowen ont insisté sur la "taille conséquente" de cet impact au regard des prévisions de bénéfice opérationnel pour l'exercice.

Vers 14H55 GMT, l'action RTX chutait de 8,71% à la Bourse de New York.

"Le secteur de l'aérospatial et de la défense a évolué d'une manière générale dans un environnement détaxé, ce qui a été fondamental pour conserver un excédent commercial pour le secteur manufacturier américain depuis des décennies", a relevé M. Calio auprès des analystes, soulignant qu'environ 65% des dépenses d'approvisionnement de RTX se faisaient auprès de fournisseurs américains.

Le groupe a investi dix milliards de dollars depuis cinq ans pour accroître ses capacités de production sur le territoire américain, et compte en ajouter deux supplémentaires en 2025.

Ses activités en Chine sont "principalement" pour des clients locaux et la Chine ne contribue qu'à 2% de ses importations mondiales, a souligné M. Mitchill.

Pour 2025, à données comparables, le chiffre d'affaires devrait se situer entre 83 et 84 milliards de dollars et le bénéfice net par action (BNPA) proforma être de 6 à 6,15 dollars.

En 2024, ils avaient été respectivement de 80,7 milliards et 5,73 dollars.

A fin mars, le carnet de commandes atteignait 217 milliards de dollars dont 125 milliards pour les produits commerciaux et 92 milliards pour ceux de défense.

L'activité de la filiale Collins Aerospace a vu son chiffre d'affaires progresser de 8% à 7,18 milliards de dollars, tiré par les services après vente dans le segment commercial (+13%) et par le segment défense (+10%).

La division Pratt & Whitney, qui fabrique des moteurs pour des avions commerciaux, a vu son chiffre d'affaires bondir de 14%, dopé par un envol de 28% des services après-vente.

Raytheon, spécialiste des systèmes de défense et d'électronique dans l'aérospatial, a subi un repli de 5% de son chiffre d'affaires à 6,34 milliards du fait d'une cession finalisée en fin de premier trimestre 2024. Hors l'effet de cette opération, le chiffre d'affaires a progressé de 2%.