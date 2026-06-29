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RSF réitère son appel à la libération de Christophe Gleizes, détenu depuis un an en Algérie
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 13:45

Reporters sans frontières (RSF) a réitéré lundi son appel à la "libération immédiate et inconditionnelle" du journaliste français Christophe Gleizes, condamné il y a un an jour pour jour à sept de prison en Algérie pour apologie du terrorisme.

Déplorant la détention du journaliste sportif alors que se déroule la Coupe du monde de la FIFA 2026, le directeur général de RSF, Thibaut Bruttin, déclare dans un communiqué que l'incarcération de Christophe Gleizes "est une négation de la liberté d’informer".

Journaliste indépendant travaillant notamment pour les magazines So Foot et Society (groupe So Press), Christophe Gleizes, 37 ans, avait été arrêté en Algérie en mai 2024 alors qu'il effectuait un reportage sur la Jeunesse sportive de Kabylie, club de football de Tizi Ouzou.

"Alors que la Coupe du monde de la FIFA 2026 se joue avec une chaise vide à son nom dans la tribune de presse, son accréditation officielle rappelle que sa place est dans les stades, parmi les journalistes qui couvrent l’événement, et non dans une cellule", souligne Thibaut Bruttin alors que RSF a intensifié sa campagne pour la libération du reporter pendant la compétition.

S'en étant remis à la clémence du président algérien Abdelmadjid Tebboune, Christophe Gleizes et son entourage œuvrent en faveur d'une grâce présidentielle alors que tous les obstacles juridiques à une telle procédure ont été levés.

Interrogée lundi sur RTL à l'occasion du premier anniversaire de la détention de son fils, Sylvie Godard a déclaré qu'une grâce de la présidence algérienne pouvait intervenir à tout moment.

De nombreux détenus sont traditionnellement gracié le 5 juillet en Algérie, Fête de l'indépendance.

Sylvie Godard a également déclaré que le réchauffement des relations heurtées entre Alger et Paris représentait un signe positif pour une prochaine libération de son fils.

Ajoutant que les conditions de détention de ce dernier étaient "très bonnes", elle a souligné que Christophe Gleizes pouvait suivre le Mondial de la FIFA en prison, "un évènement joyeux" pour le journaliste qui se retrouve "dans son élément".

Christophe Gleizes, également condamné pour "possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national", était incriminé pour des entretiens avec des membres du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK), classé comme "organisation terroriste" par Alger depuis 2021.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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