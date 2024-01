Royaume-Uni : les traversées illégales de la Manche ont fortement baissé en 2023

Illustration. Des migrants traversent la Manche à bord d'un bateau pneumatique, à destination de Douvres (sud de l'Angleterre). ( AFP / BEN STANSALL )

Moins de 30.000 migrants ont rejoint les côtes anglaises l'an passé. Un bilan pratiquement divisé par deux par rapport à 2022.

Ces chiffres sont suivis de près au Royaume-Uni où les gouvernements conservateurs successifs ont promis de "reprendre le contrôle des frontières" après le Brexit. L'immigration s'annonce comme un sujet clé de la campagne pour les élections législatives prévues cette année.

Le Premier ministre Rishi Sunak a d'ailleurs promis d'"arrêter les bateaux" des migrants clandestins.

En 2023, 29.437 migrants ont fait la traversée, contre 45.774 en 2022 , selon des chiffres du ministère de l'Intérieur publiés ce lundi 1er janvier. Le bilan de 2023 reste cependant le deuxième plus élevé jamais enregistré, supérieur à celui de 2021 (28.526).

Environ 20% des migrants qui sont arrivés sur les côtés anglaises en 2023 sont originaires d'Afghanistan, selon des données allant jusqu'au 29 novembre. Viennent ensuite les Iraniens (12%), puis les Turcs (11%), les Erythréens (9%) et les Irakiens (9%).

En revanche, le nombre d'Albanais, qui avaient été parmi les plus nombreux à faire la traversée en 2022 (12.658), a chuté de plus de 90%. Londres et Tirana ont passé un accord visant à empêcher les Albanais de partir illégalement vers le Royaume-Uni.

Un accord avec la France à hauteur de 500 millions d'euros

Le gouvernement britannique s'est plusieurs fois félicité du succès de cet accord, ainsi que de celui passé avec la France.

En mars 2023, Londres et Paris ont conclu un accord prévoyant une contribution du Royaume-Uni de plus de 500 millions d'euros sur trois ans pour renforcer la surveillance sur les plages françaises et lutter contre les gangs de passeurs .

Le gouvernement conservateur britannique, qui a adopté des lois extrêmement restrictives sur l'asile, compte toujours expulser au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni.

Le projet a été bloqué par la Cour suprême, mais Londres a passé un nouvel accord avec Kigali. Le nouveau projet "est la législation la plus sévère jamais présentée au Parlement en matière d'immigration", a affirmé Rishi Sunak en décembre aux députés.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé fin 2023 un tour de vis pour réduire l'immigration légale.

En 2022, l'immigration a atteint un record en 2022, avec 745.000 personnes en plus au Royaume-Uni. Le gouvernement a promis de réduire de 300.000 personnes l'immigration dans les années à venir.

Parmi les annonces, figure la fin, sauf exceptions, du regroupement familial pour les étudiants étrangers. Cette mesure, entrée en vigueur la veille, "permettra une baisse rapide de l'immigration avec des dizaines de milliers de personnes en moins", affirme le ministre de l'Intérieur James Cleverly dans un communiqué.