 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Royaume-Uni: le taux d'inflation se maintient en mai malgré la guerre au Moyen-Orient
information fournie par Boursorama avec AFP 17/06/2026 à 09:16

Le taux d'inflation au Royaume-Uni s'est maintenu à 2,8% sur un an en mai, après avoir nettement baissé le mois précédent, la hausse des prix de l'essence avec la guerre au Moyen-Orient ayant été compensée par la baisse de l'alimentation, selon l'Office national des statistiques (ONS).

La hausse des prix de l'essence a été compensée par la baisse de ceux de l'alimentation (illustration) ( AFP / TOLGA AKMEN )

La hausse des prix de l'essence a été compensée par la baisse de ceux de l'alimentation (illustration) ( AFP / TOLGA AKMEN )

Cette bonne nouvelle pour les ménages britanniques a surpris les économistes, qui s'attendaient à un rebond des prix dans le pays en mai. C'est aussi un soulagement pour l'exécutif du Premier ministre travailliste Keir Starmer, en pleine crise politique et sous pression de son principal rival Andy Burnham.

"Alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix dans le monde entier, nous avons le plan économique qu'il faut et l'inflation est restée stable", s'est empressée de faire valoir mercredi la ministre des Finances Rachel Reeves dans un communiqué.

Dans le détail, les prix ont augmenté en mai dans les transports, notamment "les tarifs aériens, les taxes sur les véhicules et les prix de l'essence", mais ces hausses ont été compensées par la baisse des prix de l'alimentation et du fioul domestique de chauffage, a développé Grant Fitzner, économiste en chef de l'Office national des statistiques (ONS).

Malgré l'accord entre Téhéran et Washington pour arrêter la guerre, qui doit être signé vendredi et fait baisser les prix du pétrole, les économistes préviennent que les effets de l'envolée de l'énergie continueront de se faire sentir.

"L'inflation devrait encore augmenter au cours des 6 à 9 prochains mois", estime ainsi Paul Dales, chez Capital Economics.

Pour amortir ses effet, Mme Reeves a annoncé le mois dernier des mesures d'aide au pouvoir d'achat.

Parmi elles, figurent une ristourne fiscale sur les carburants pour les automobilistes, une baisse de la TVA sur les zoo et parcs d'attraction cet été ou encore une suspension des droits de douane sur certains aliments (biscuits, chocolat, fruits secs...).

Le taux d'inflation britannique, qui s'était hissé à 3,3% en mars, avait reculé en avril avec l'entrée en vigueur de deux mécanismes destinés à baisser les factures d'énergie des ménages décidés avant la guerre au Moyen-Orient.

La Banque d'Angleterre (BoE) a jusqu'ici maintenu son taux directeur inchangé face aux prix en hausse, mais elle prévenait en avril que l'inflation pourrait exploser au-delà de 6%, selon ses prévisions les plus pessimistes, ce qui pourrait la contraindre à le remonter.

Inflation

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (Crédits: Unsplash - Dyana Wing So)
    Le luxe contre lui‑même
    information fournie par The Conversation 17.06.2026 09:45 

    Après des années de résultats florissants, les groupes de luxe marquent une pause. Et si, loin des explications qui y voient des causes conjoncturelles, le secteur connaissait une crise structurelle, où c'est l'identité même du luxe qui était en jeu ? Car, après ... Lire la suite

  • L'ex-Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine, à Saint-Domingue, le 7 février 2018 ( AFP / Erika SANTELICES )
    Espagne: l'ex-Premier ministre Zapatero au tribunal pour une audition inédite devant le juge
    information fournie par AFP 17.06.2026 09:42 

    L'ex-Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero est auditionné mercredi par le juge qui l'a mis en examen pour trafic d'influence et blanchiment d'argent, une première pour un chef ou ex-chef de gouvernement dans le pays. L'ancien chef du gouvernement, ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Thyssenkrupp approuve la scission de sa branche de matériaux face à la crise
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.06.2026 09:27 

    Le géant industriel allemand Thyssenkrupp a approuvé mardi la scission de sa branche de matériaux, sa plus importante en matière de revenus, en vue d'une entrée en Bourse, étape importante du démantèlement du conglomérat empêtré dans la crise. D'après un communiqué ... Lire la suite

  • Une borne de recharge de la société danoise Clever, à Copenhague, le 15 juillet 2025 ( Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe )
    Au Danemark, une entreprise sans chefs pour faciliter innovation et performance
    information fournie par AFP 17.06.2026 09:01 

    Leader des bornes de recharge des voitures électriques au Danemark, Clever est aussi l'une des rares entreprises du pays à fonctionner sans chef, une organisation censée encourager la créativité et la performance commune. Dans un vaste immeuble d'un ancien quartier ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank