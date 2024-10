Royaume-Uni: le propriétaire du New York Sun en passe de racheter The Telegraph (journal)

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le propriétaire du site d'information américain The New York Sun est sur le point de conclure un accord pour racheter l'influent quotidien conservateur britannique The Telegraph pour 550 millions de livres (655 millions d'euros), selon un article lundi dans ce journal, qui cherche un repreneur depuis un an.

Dovid Efune, propriétaire de la New York Sun Company depuis 2021, va "entamer des négociations exclusives avec RedBird IMI", coentreprise qui dispose actuellement des droits sur le journal "pour en devenir propriétaire dans les prochains jours", est-il précisé dans The Telegraph, qui cite des sources proches du dossier.

Le groupe de presse britannique, propriété depuis 2004 de la richissime famille Barclay, avait été mis en vente d'office en octobre dernier par la banque Lloyds pour éponger de lourdes dettes.

Une coentreprise entre le fonds américain Redbird et le fonds d'investissement dans les médias d'Abou Dhabi (IMI), baptisée Redbird IMI, avait passé fin 2023 un accord avec la famille Barclay et remboursé sa dette en échange d'une option pour prendre le contrôle de l'entreprise.

Mais la perspective de voir un fonds émirati contrôler l'une des publications les plus influentes au Royaume-Uni avait inquiété les défenseurs de la liberté de la presse et le gouvernement conservateur, lequel avait annoncé en mars son intention de légiférer pour bloquer la prise de contrôle de journaux britanniques par des États étrangers.

Redbird IMI avait finalement jeté l'éponge et renoncé à exercer son option pour prendre le contrôle du groupe. Il essaie à présent de récupérer ses fonds avec un repreneur.

L'hebdomadaire britannique The Spectator, qui se décrit comme le plus vieux magazine au monde et qui était lui aussi propriété du groupe, a quant à lui été racheté séparément en septembre par le propriétaire de fonds spéculatif Paul Marshall pour 100 millions de livres.