Royaume-Uni : la moitié des ménages sautent des repas face à la flambée des coûts

Avec une inflation qui dépasser les 10%, notamment portée par les prix de l'alimentation, des millions de Britanniques déclarent sauter des repas, indique un sondage de Which? publié jeudi 20 octobre.

La moitié des ménages britanniques réduisent le nombre de leurs repas , écrit Which? , selon les résultats d'un sondage mené auprès de près de 3.000 personnes. Une proportion similaire dit trouver difficile de manger sainement comparé à avant la crise, et opte pour des plats déjà cuisinés pour réduire leur utilisation du gaz ou de l'électricité.

Quatre-vingts pour cent des personnes interrogées disent éprouver des difficultés financières. Beaucoup se privent dorénavant de toutes gourmandises pour n'acheter que l'essentiel.

Crainte sur l'énergie

L'association britannique de défense des consommateurs avait déjà averti mercredi que des millions de ménages britanniques risquaient aussi de se retrouver dans la pauvreté énergétique et donc ne de ne pouvoir se chauffer adéquatement cet hiver, après que le nouveau ministre des Finances a considérablement raccourci la durée d'un plafonnement des factures énergétiques.

Jeremy Hunt a annulé une grande partie des mesures budgétaires annoncées fin septembre par son prédécesseur Kwasi Kwarteng, mêlant soutien massif aux dépenses énergétiques pour les ménages et les entreprises avec des baisses d'impôts tous azimuts. Financées par la dette en pleine poussée d'inflation et non chiffrées, elles avaient déclenché une tempête sur les marchés.

Jeremy Hunt a réduit le soutien énergétique aux ménages à six mois contre deux ans auparavant, alors que les prix du gaz ont flambé sur un an, particulièrement depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

À 10,1% sur un an en septembre, l'inflation britannique est la plus élevée des pays du G7 et à un sommet depuis quarante ans.