Royaume-Uni: l'industrie musicale résiste, malgré le Brexit et l'IA

( AFP / RODRIGO OROPEZA )

L'industrie musicale britannique a contribué à hauteur de 8 milliards de livres à l'économie du Royaume-Uni en 2024, en hausse de 5%, mais l'impact du Brexit et l'essor de l'intelligence artificielle pèsent sur ses perspectives, selon une étude mercredi de l'association sectorielle UK Music.

Les recettes générées à l'étranger --par exemple via les ventes, les droits d'auteur ou les tournées-- progressent elles aussi de 5%, à 4,8 milliards de livres l'an passé, tout comme le nombre d'emplois du secteur, qui atteint 220.000 personnes.

Les concerts au Royaume-Uni de Take That, Taylor Swift, Bruce Springsteen, Liam Gallagher et Girls Aloud ont contribué à stimuler ces résultats, selon le communiqué de UK Music, qui cite Charli XCX et Lola Young parmi les artistes ayant connu un succès à l'export.

L'expansion de l'industrie doit cependant être rapportée à la croissance annuelle à deux chiffres enregistrée depuis le Covid, souligne Tom Kiehl, directeur général de UK Music, indiquant un ralentissement de "l'élan immédiat post-pandémie".

Le rapport insiste sur l'impact continu du Brexit, qui complexifie l'organisation de tournées dans l'Union européenne, et le développement de l'IA, vu par les artistes comme une menace, leurs oeuvres étant susceptibles d'être utilisées sans autorisation pour entraîner les modèles.

"Si les problèmes ne sont pas résolus, la croissance future ne peut pas être garantie", souligne Tom Kiehl, qui refuse tout "statu quo sur ces deux grands enjeux".

Selon une étude auprès des artistes et des producteurs publiée dans le rapport, deux sondés sur trois estiment que l'IA constitue une menace à leur carrière et plus de neuf sur dix veulent que leur image et leur voix soient protégées.

Plus de 90% demandent également à être rémunérés par les entreprises d'IA qui utilisent leurs créations.

Le gouvernement britannique défend un projet de loi visant à appliquer une exception au droit d'auteur qui faciliterait l'utilisation de contenu à des fins commerciales par les entreprises d'intelligence artificielle.

Elles n'auraient ainsi plus besoin d'obtenir l'autorisation des auteurs, ni de les rémunérer.

Ce projet fait face à une forte opposition du monde de la culture. Elton John a récemment signé une lettre ouverte avec Paul McCartney, Dua Lipa, Coldplay et plus de 400 autres artistes pour appeler à défendre les droits d'auteur.