Royaume-Uni: l'antiterrorisme enquête sur un incident près d'une base utilisée par l'US Air Force

Un policier devant la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

La police antiterroriste a été chargée de l'enquête sur un "incident majeur" survenu dimanche près d'une base militaire utilisée par l'armée de l'air américaine dans l'ouest de l'Angleterre, selon les médias, après l'arrestation d'hommes soupçonnés d'infractions liées à des explosifs.

Des démineurs "inspectent actuellement plusieurs véhicules" près de la base de la Royal Air Force à Fairford et des habitations à proximité ont été évacuées, a indiqué la police du Gloucestershire dans un communiqué.

Un policier sur un barrage établi près de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Un périmètre de sécurité été mis en place, et cet "incident majeur" a été "maîtrisé", a-t-elle également indiqué.

Selon l'agence britannique PA et la BBC, la police antiterroriste a été chargée de mener l'enquête sur cet incident.

Des images aériennes diffusées par les médias montrent un robot de déminage à l'oeuvre sur une route de campagne, se déplaçant autour de trois camionettes blanches.

Peu auparavant, la police du Gloucestershire avait annoncé l'arrestation de plusieurs hommes "pour des infractions présumées à la loi sur les explosifs".

Des policiers devant un accès de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le Premier ministre Andy Burnham est tenu informé de la situation, a indiqué un porte-parole du gouvernement.

"Nous sommes reconnaissants envers les services d'urgence, qui ont agi rapidement pour interpeller plusieurs suspects et mettre en place des mesures pour assurer la sécurité de la population", a-t-il indiqué sans faire davantage de commentaires.

Le ministre de la Défense Wes Streeting a remercié "les équipes d'urgence et spécialisées" dépêchées sur place. "Nous pouvons être rassurés, la situation est sous contrôle", a-t-il déclaré sur X.

Menaces croissantes

Fairford est la base britannique de la 501e escadre de soutien au combat, une escadre administrative de l'US Air Force.

Celle-ci a déclaré dans un communiqué qu'aucun de ses membres n'avait été impliqué dans l'incident.

Un bombardier américain B-1 sur le tarmac de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

"Nous poursuivons notre étroite coordination avec nos partenaires britanniques pour garantir la sécurité de nos militaires et des habitants", a-t-elle indiqué.

En mars, l'ancien Premier ministre travailliste Keir Starmer avait donné son autorisation pour que les Etats-Unis mènent des actions "défensives" contre des sites de missiles iraniens à partir de deux bases britanniques, dont Fairford.

D'après les médias, d'importants moyens de secours ont été déployés dans la zone, notamment une équipe spécialisée dans les interventions en zones dangereuses.

Plusieurs habitations ont été évacuées dans le village voisin de Whelford, a indiqué la police, et les résidents ont été emmenés vers un centre de loisirs situé à proximité, selon la BBC.

Selon Julian Tudsbury, un habitant interrogé par la BBC, un autre habitant a alerté la police tôt dans la matinée après avoir aperçu "trois fourgons suspects" dans le village.

Des pompiers stationnés près de la base aérienne de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre, le 27 septembre 2026 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Cet incident survient dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant les actions d'Etats étrangers sur le sol britannique.

La ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, a accusé l'Iran et la Russie de faire appel à des intermédiaires pour mener des activités criminelles au Royaume-Uni.

Des sites militaires britanniques ont été visés par des drones à plus de 300 reprises sur les douze derniers mois, selon des données publiées mi-septembre par le journal The Independant.

Le ministère de la Défense n'a pas donné d'information sur l'origine de ces drones, mais ces incidents interviennent au moment où les pays européens dénoncent l'accroissement des attaques hybrides russes sur leur territoire.