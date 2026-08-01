Routes des vacances: plus de 300 km de bouchons en matinée

Bouchon sur l'autoroute A7 près de Mornas, dans le Vaucluse, le 4 juillet 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Nouvelle journée d'intense chassé-croisé sur les routes des vacances: plus de 300 km de bouchons cumulés étaient déjà formés sur le territoire national vers 09H30 samedi, jour classé noir sur l'ensemble de la France métropolitaine dans le sens des départs, a indiqué Bison futé.

Les embouteillages ont atteint un premier pic de 313,5 km à 09H25, dont 75 km sur l'A7 qui dessert la vallée du Rhône et une cinquantaine sur l'A9, qui permet de rejoindre l'Espagne.

"La circulation devrait être extrêmement difficile sur l’ensemble des grands axes du pays. Bison futé recommande, dans la mesure du possible, de décaler votre déplacement et d’éviter de prendre la route ce jour-là", avertit le prévisionniste sur son site.

La circulation s'annonce "très soutenue sur l’ensemble des grands axes du territoire, à l’instar de ceux desservant la côte atlantique, le Sud-Ouest, le centre de l’Hexagone, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen", avec des "difficultés" prévues "très tôt dans la matinée" et devant "se terminer en début de soirée", selon Bison futé. En Ile-de-France, le trafic sur les autoroutes A6 et A10 atteindra "son maximum en fin de matinée", précise-t-il.

La journée de samedi est également classée orange ("difficile") dans le sens des retours.

A la suite des incendies qui frappent la Gironde, Bison futé rappelle en outre que si l’autoroute A63 a rouvert jeudi, "des restrictions demeurent cependant possibles sur le réseau routier local" et invite les voyageurs à s'informer.