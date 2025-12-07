Roumanie-Un libéral élu maire de Bucarest devant l'extrême droite

(Actualisé avec résultats partiels)

Le libéral Ciprian Ciucu a été élu dimanche maire de Bucarest, montrent les résultats partiels, une victoire qui renforce la position du Premier ministre roumain Ilie Bolojan, dont il est proche, dans la fragile coalition gouvernementale pro-européenne alors que l'extrême droite ambitionnait de diriger la capitale.

L'influent poste de maire de Bucarest est vacant depuis que l'ancien titulaire du poste, Nicusor Dan, a remporté l'élection présidentielle de mai dernier.

Cette élection faisait suite à un premier scrutin annulé pour des soupçons d'ingérence russe en faveur du candidat de l'extrême droite, Calin Georgescu. Moscou a nié ces accusations.

L'annulation du scrutin présidentiel a plongé la Roumanie dans l'un de ses pires crises de ces dernières années, révélant sa vulnérabilité aux attaques hybrides et à la désinformation.

Après dépouillement de 90% des bulletins de vote, Ciprian Ciucu est donné victorieux de la municipale à Bucarest avec 35,4% des suffrages, devant la présentatrice de télévision Anca Alexandrescu, créditée de 22,35% des voix.

Candidate indépendante mais soutenue par l'Alliance pour l'unité des Roumains (AUR), groupe d'opposition d'extrême droite, Anca Alexandrescu figurait en tête des sondages, alors même que Bucarest n'est traditionnellement pas une place forte de l'extrême droite.

AUR s'oppose à toute aide militaire à l'Ukraine voisine, critique le leadership de l'Union européenne et soutient la politique de l'administration américaine sur l'énergie et l'immigration.

La Roumanie, Etat membre de l'Union européenne et de l'Otan, partage 650 km de frontière commune avec l'Ukraine. L'espace aérien roumain a été violé à plusieurs reprises par des drones russes depuis l'invasion par Moscou de l'Ukraine.

