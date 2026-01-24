Rome indignée après la libération du patron du bar de Crans

L'Italie a formellement protesté samedi contre la remise en liberté sous caution du propriétaire d'un bar suisse ravagé par un incendie meurtrier le jour de l'An et a rappelé son ambassadeur en Suisse, une décision judiciaire vivement critiquée dans les deux pays.

Jacques Moretti et son épouse Jessica, propriétaires du bar Le Constellation à Crans-Montana, font l'objet d'une enquête pour homicide par négligence et d'autres infractions liées au sinistre qui a coûté la vie à 40 personnes et fait plus de 100 blessés, dont de nombreux adolescents.

Jacques Moretti, interpellé le 9 janvier, a été remis en liberté sous caution vendredi.

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a qualifié dans la nuit cette décision "d'affront à la mémoire des victimes de la tragédie du Nouvel An et d'insulte à leurs familles".

Six des personnes décédées dans l'incendie étaient italiennes, tout comme dix des blessés.

Un communiqué gouvernemental publié samedi précise que Giorgia Meloni et le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani ont chargé l'ambassadeur d'Italie de contacter immédiatement le procureur en chef du canton suisse du Valais afin de transmettre la "forte indignation" de Rome après la remise en liberté de Jacques Moretti.

Le texte souligne que le tribunal a pris cette décision malgré la gravité des faits reprochés, le risque de fuite et la possibilité d'une altération des preuves.

"Toute l'Italie réclame vérité et justice et appelle à des mesures respectueuses après ce drame, tenant pleinement compte de la souffrance et des attentes des familles", ajoute le communiqué.

Giorgia Meloni et Antonio Tajani ont également ordonné à l'ambassadeur Gian Lorenzo Cornado de rentrer à Rome afin d'évaluer les suites à donner, selon la même source. Un porte-parole du ministère suisse des Affaires étrangères n'était pas immédiatement joignable pour commenter.

Jacques Moretti a été libéré sous un régime de caution comprenant le versement de 200.000 francs suisses (256.377 dollars) et l'obligation de se présenter quotidiennement dans un commissariat.

Les avocats des victimes et de leurs familles ont fait part de leur incompréhension face à la décision judiciaire, ajoutant que leurs clients redoutaient la disparition de preuves.

Jacques Moretti et Jessica Moretti ont exprimé leur chagrin après la tragédie et assuré qu'ils coopéreraient avec les procureurs. Dans un communiqué publié après la libération de Jacques Moretti, leurs avocats ont déclaré que le couple continuerait à "se conformer à toutes les demandes des autorités".

(Cristina Carlevaro; version française Nicolas Delame)